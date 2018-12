Minorenne morta per overdose di eroina a Udine | arrestato un giovane

tg24.sky

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il 24enne avrebbe ceduto la dose letale alla 16enne, il 3 ottobre scorso. Ilè indagato per spaccio e morte come conseguenza, non voluta, di altro reato