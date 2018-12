Manovra | Conte | “Iva? La abbiamo ereditata” Salvini | “Quota 100? A fine giugno”

ilfattoquotidiano

: Ieri Salvini non era in Aula per le comunicazioni di Conte sulla manovra. Il premier dice: 'impegni istituzionali'.… - chedisagio : Ieri Salvini non era in Aula per le comunicazioni di Conte sulla manovra. Il premier dice: 'impegni istituzionali'.… - davidefaraone : Hanno una festa organizzata per la manovra, Conte ha prenotato una sala al Senato per presentarla. C’è un piccolo p… - masechi : La manovra del Conte ha bisogno di investimenti. Il premier è il vincitore della partita di Bruxelles, ma senza inv… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Noi l’Ivaereditata e quello delle clausole di salvaguardia è un meccanismo chescoperto, non introdotto. Ma siamo responsabili, logià dimostrato, gestiremo con la stessa responsabilità le clausole per il 2020-2021”. Lo ha detto Giuseppe, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle pesanti clausole di salvaguardia,nute nella, per sterilizzate gli aumenti per i prossimi anni. “La verità è che il Paese deve crescere con questaconfidiamo in una crescita robusta e sostanziosa, e anche in un abbassamento dello spread e questo – conclude– libererà molte risorse”. Sulle tempistiche e modalità di ‘Quota’ per i dipendenti della pubblica amministrazione, Matteodichiara: “Si partirà agiugno, mi risulta. Dal blocco del turn over sono ...