Lo scudetto 2001-2002

lanotiziasportiva

: RT @gil_ginan: @SerieA_Lawas @FootballTribeID lazio or ROMA scudetto 1999-2000 or scudetto 2000-2001 curva nord or CURVA SUD - NugrohoSusetyo : RT @gil_ginan: @SerieA_Lawas @FootballTribeID lazio or ROMA scudetto 1999-2000 or scudetto 2000-2001 curva nord or CURVA SUD - gil_ginan : @SerieA_Lawas @FootballTribeID lazio or ROMA scudetto 1999-2000 or scudetto 2000-2001 curva nord or CURVA SUD - RFederer1978 : @romatv Dal racconto sembra più Juve tv che @romatv, non capisco davvero, lo scudetto 2001 visto solo in chiave neg… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) LoQuella dell’annataè stata la 100° edizione della Serie A, e dopo due anni splendidi, ha visto finire l’egemonia delle romane, andando infatti nelle mani della Juventus, che quellolo aveva sfiorato per due anni consecutivi.Grandi cambiamentiLa Roma capolista nella passata stagione non fece grandi cambiamenti, tranne l’arrivo di Cassano dal Bari e di Pelizzoli come secondo portiere, al contrario però della Juventus, che decise di cedere Zidane al Real Madrid per 150 miliardi di lire, e Inzaghi al Milan per 80. In entrata arrivarono Buffon e Thuram dal Parma, e Nedved dalla Lazio. Anche le milanesi, dopo una stagione deludente decisero di optare per la via della ricostruzione: Moratti ingaggiò l’allenatore Hector Cùper, Toldo tra i pali, Materazzi e Cristiano Zanetti. Il Milan invece, oltre a Filippo Inzaghi dalla ...