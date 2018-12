Lazio | la partita scacciacrisi è contro il Cagliari

laragnatelanews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La crisi aleggia stabilmente dalle parti di Formello. La sconfitta dell’Atleti Azzurri d’Italial’Atalanta è solo l’ultima delle partite deludenti giocate dai biancocelesti. Quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque rappresentano un percorso quasi fallimentare per una squadra che ha l’ambizione di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Tutti i meccanismi sembrano non funzionare e Inzaghi non si sta dimostrando in grado, fino al momento, di dare la scossa giusta e necessaria per rimettere sulla retta via i giocatori. Immobile e compagni hanno un disperato bisogno di tornare ad ottenere tre punti per non dover mettere tutto in discussione e vedere sfuggire un obiettivo che al momento resta possibile. Il Milan, quarto, non sta sfruttando il netto calo dellae in campionato arranca. I due punti che separano le due ...