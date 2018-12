Falso allarme bomba al Comune di Pompei | arrivano gli artificieri per aprire il biglietto

Sicurezza alimentare - è allarme in Italia : in un mese sequestrate 46 tonnellate di Falso olio extravergine e bio : In tutta Italia, in un solo mese, sono state controllate 105 aziende, di cui 46 sono risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. Le ispezioni hanno portato al sequestro di 46 tonnellate di olio extravergine di oliva privo dei requisiti di Sicurezza alimentare: 28 tonnellate per reati penali, in particolare per la vendita di oli dichiarati extravergine di oliva o bio quando in realtà non lo sono (in questo caso si è ...