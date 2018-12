Borsa Tokyo apre in calo | -0 | 49%

Borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -1 - 1% : 8.00 Chiusura ancora in ribasso per la Borsa di Tokyo, sulla scia delle consistenti perdite di Wall Street. A pesare negativamente anche la decisione del presidente Usa, Trump, di non firmare il compromesso raggiunto al Senato per evitare lo shutdown. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha lasciato sul terreno l'1,1% ed è sceso a quota 20.166,19, toccando i minimi degli ultimi 15 mesi.

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 1 - 11% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 1,11% – La Borsa di Tokyo scende ancora. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.166,19 punti, con una perdita di 226,39 punti, pari all’1,11 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.310,50 punti, salendo 20 minuti dopo fino a 20.334,73 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata ...

Tokyo - Borsa apre in calo : Nikkei -0 - 49% : 1.13 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno,appesantita nuovamente dall'andamento negativo a Wall Street, ai minimi in 14 mesi. in apertura l'indice Nikkei cede lo 0,49%, a quota 20.293,62, con una perdita di 98 punti. Sui mercati valutari lo yen si apprezza progressivamente di oltre l'1% sul dollaro, a 111,20, e sull'euro tratta a 127,30.

Borsa - Tokyo -2 - 84% ai minimi 15 mesi in scia a Sall Street : Roma, 20 dic., askanews, - Brusca caduta della Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei 225 ha chiuso al meno 2,84 per cento, tornando ai minimi da 15 mesi a questa parte sulla scia dei forti cali ieri a ...

Forte calo Borsa Tokyo. Nikkei a -2 - 84% : 7.46 Chiusura in Forte ribasso per la Borsa di Tokyo, sulla scia di Wall Street e dopo il quarto rialzo dei tassi annunciato dalla Federal Reserve. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha lasciato sul terreno 595 punti, pari a -2,84%, ed è sceso a quota 20.392,58, ai minimi degli ultimi 15 mesi. La valuta nipponica si rafforza sia sul biglietto verde che sulla moneta unica, scambiata poco sopra i 112sul dollaro e a 127,60 sull'euro.

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei perde 2 - 84% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,84% – La Borsa di Tokyo oggi registra un Tonfo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.392,58 punti, con una perdita di 595,34 punti, pari al 2,84 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.779,93 punti, salendo in mattinata fino a 20.841,34 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la ...

Borsa - SoftBank debutto fiacco a Tokyo : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - debutto fiacco alla Borsa di Tokyo per la divisione di telefonia mobile di SoftBank, in quella che è la maggior Ipo di sempre in Giappone. Dopo l'apertura si è assestato a 1.

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...