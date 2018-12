Sicilia | grossa frana nel messinese | strada chiusa

Maltempo Sicilia - il sindaco di Mazara del Vallo : “Fiume ingrossato - ma situazione sotto controllo” : “Allerta meteo Mazara del Vallo. La situazione è sotto controllo. Si sta registrando un ingrossamento del fiume ma finora non ci sono grossi problemi. C’è da augurarsi che la Regione inizi il dragaggio del fiume per non vivere sempre in tensione“. Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Nicola Cristaldi. “Allo stato attuale si raccomanda una certa attenzione negli spostamenti soprattutto in prossimità del fiume ...