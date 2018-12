Petizione su change org per chiedere l' ultimazione dell' Asti-Cuneo

Su Change.org è spuntata una Petizione in favore di Roberto Battiston : (Immagine: Change.org ) L’allontanamento forzato di Roberto Battiston dall’Agenzia spaziale italiana, deciso lo scorso 6 novembre dal ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) Marco Bussetti, non è passato inosservato. Su Change.org è partita la raccolta firme – al momento già 15mila – organizzata da Stefano Piccin, classe 1994, appassionato di scienza, fantascienza e tecnologie. Mentre scriviamo mancano poco meno di 700 ...

Tav - depositata Petizione per il referendum al Comune di Torino. Su Change.org oltre 55mila per il 'Sì' : Depositato a Palazzo Civico a Torino il testo della petizione per il referendum consultivo sul completamento della Tav tra Torino e Lione. Sabato mattina si procederà con la raccolta firme in Piazza ...