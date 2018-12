ilnapolista

: Marchisio: «Scritte contro Superga? È odio, non ci sono scuse» - napolista : Marchisio: «Scritte contro Superga? È odio, non ci sono scuse» -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’intervista a La Stampa Claudioracconta e si racconta, direttamente dalla Russia. L’ex centrocampista della Juventus, oggi allo Zenit San Pietroburgo, ha rilasciato un’intervista non banale a La Stampa. In cui parla di calcio, del calcio italiano visto dall’estero, ma anche di sé, del suo modo di vedere lo sport e la vita. Le sue dichiarazioni più significative: «La Serie A vista da lontano è molto meglio di come ce la raccontiamo, facciamo le vittime, ma l’evoluzione è enorme e va oltre il fattore Ronaldo. Il Napoli è cresciuto, la Roma ha dato prova di carattere nonostante l’andamento alterno, l’Inter cerca continuità. Le rivali crescono solo che la Juve è avanti di tanti anni. Lo stadio di proprietà, il marchio che parla al mondo… quella J è come l’incastro delle lettere sul cappellino dei New York Yankees. Per quel livello ci vuole tempo e ...