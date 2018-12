Le vendite di Battlefield V non hanno soddisfatto le aspettative di EA

eurogamer

(Di giovedì 20 dicembre 2018)V è stato al centro di alcune polemiche fin dal suo annuncio e, a quanto pare, le numerose notizie non proprio positiveinfluenzato le sue performance commerciali.Leal lancio nel Regno Unito, ad esempio, sono state di oltre il 60% inferiori rispetto a quell di1, mentre negli Stati Uniti, nonostante il debutto al terzo posto nelle classifiche NPD per il mese di novembre, sono statemeno che soddisfacenti.Come riporta Gamingbolt, tutti i principali rivenditori stanno attualmente vendendoV con sconti tra il 33 e il 50%, il che non è un buon segno. EA non è stata contenta dell'andamento del gioco sul mercato, mentre le sueinferiori alle attesepersino portato il publisher a ridurre le previsioni di fatturato per l'anno finanziario 2019 da $ 5,55 miliardi a $ 5,20 miliardi.Read more…