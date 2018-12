Laura Luelmo | 26enne scomparsa | vicino confessa ' l' ho uccisa io' Corpo in un campo

Omicidio Laura Luelmo - confessa il vicino di casa : “L’ho uccisa io” : Bernardo Montoya, cinquantenne pluripregiudicato, ha confessa to di aver ucciso Laura Luelmo , la giovane professoressa di 26 anni scomparsa una settimana fa e ritrovata senza vita lunedì in una zona di campagna.Continua a leggere

Spagna - il giallo di Laura Luelmo : ritrovata morta la giovane insegnante scomparsa : Laura Luelmo , giovane insegnante originaria di Zamora (città nel nord ovest della Spagna , poco distante al confine con il Portogallo) è stata ritrovata senza vita, nella mattinata di oggi, in una zona boschiva nei pressi di El Campillo, comune in provincia di Huelva, in Andalusia. La donna, 26 anni, aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 12 dicembre. Aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ...

Spagna : trovata morta Laura Luelmo - l’insegnante di 26 anni scomparsa mercoledì scorso : Laura Luelmo, insegnante di ventisei anni spagnola, era scomparsa mercoledì scorso dalla cittadina di El Campillo, in Andalusia, dove da qualche giorno si era trasferita per lavorare in una scuola nella zona. Per cinque giorni l'hanno cercata oltre 300 uomini e stamane il suo corpo senza vita è stato trovato poco distante dal centro abitato.Continua a leggere