Di Maio : 'L'Iva? Non aumenterà. Come feci per il Def in cdm - risalirei sul balcone anche domani' : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Manovra - Di Maio : "Non c'è aumento Iva" : 10.09 "Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni". Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Di Maio, su Radio Capital. "Risalirei sul balcone anche domani", così come avvenne nel giorno del varo del Def in Consiglio dei ministri, ha detto il vice premier."Non c'è stata la procedura d'infrazione e porto tutte le misure a casa,sono ...

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Manovra - Di Maio : 'Bene aver evitato l'infrazione. Non c'è aumento Iva' : Bene aver evitato la procedura di infrazione ma l'Europa deve cambiare. E' la linea del governo il giorno dopo lo stop di Bruxelles alle procedure per il debito italiano con l'intesa sulla Manovra. "...

Manovra - Di Maio : “Reddito cittadinanza dal 1 aprile? Mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà alcun aumento dell’Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Di Maio : "Non ci sarà aumento Iva" : "Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni". Lo ha detto il ministro dello sviluppo e del ...

Di Maio : 'Non ci sarà aumento IvaTornerei sul balcone pure domani' : "Sul balcone ci risalirei anche domani mattina". A dirlo è il vice premier e leader pentastellato Luigi Di Maio. "Oggi sono ancora piu' contento di allora - spiega - perche' non c'e' stata la procedura d'infrazione, che poteva esserci, e abbiamo mantenuto gli impegni presi". Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 1 aprile? No - mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà aumento Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Manovra - Di Maio : l'aumento dell'Iva non c'è e non ci sarà : Roma, 20 dic., askanews, - 'Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni, come lo abbiamo disinnescato quest'anno lo disinnescheremo nei prossimi anni'. Lo ha affermato il ...

Manovra - per me la trattativa con l’Europa è stato un flop. Il SalviMaio è alla frutta : Tanto rumore per nulla. La trattativa con l’Unione europea (della quale si sa davvero poco se non che l’Italia vi è arrivata in ordine sparso, non riuscendo a tessere un minimo di alleanze internazionali o quantomeno a presentare un’unica faccia interna) sta partorendo un topolino di dimensioni davvero microscopiche. Somme ridicole e condizioni insopportabili per il reddito di cittadinanza, forti riduzioni per coloro che optassero per la ...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano’ : Sulla manovra e sugli effetti dei recenti tagli per le Pensioni e il reddito di cittadinanza, interviene Luigi Di Maio a Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano” dice il vicepremier. Rassicura che a seguito dei tagli alla spesa prevista, le misure cardine dell’esecutivo su riforma Pensioni e reddito di cittadinanza non sarano toccate. Di Maio spiega che tutto quello che poteva essere ...

Di Maio detta i tempi : "Reddito arriva a marzo e quota 100 a febbraio" : Il reddito di cittadinanza parte a marzo, mentre quota 100 arriverà già a febbraio. Lo assicura Luigi Di Maio che "detta i tempi" della manovra in attesa di raggiungere un accordo con l'Europa. "Nelle prossime ore si chiude", sostiene il vicepremier ai microfoni di Rai Radio2, "Le novità per i cittadini sono tante e sono buone. Tagliamo fino al 40% le pensioni d'oro, tagliamo il 30% dei premi Inail. Questo è un decreto che firmerò a breve e ...

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rivalutazioni|Video : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rivalutazioni : Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»