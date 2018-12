Bimba di 23 mesi morta nascosta in una valigia | condannati a 6 anni i genitori

Caserta - muore Bimba di 4 mesi : lutto nella comunità di Aversa : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una vittima del tutto innocente, una bimba neonata di appena quattro mesi. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, in particolare nel piccolo comune di Aversa, dove una piccola è stata ritrovata priva di vita nella mattinata di venerdì 14 dicembre dai suoi genitori, rimasti profondamente addolorati da quanto accaduto. Secondo quanto riferiscono i media ...

“È solo costipata” - dall’ospedale la rimandano a casa : Bimba di 2 mesi muore per meningite : La piccola era sta rimandata a casa dopo un breve visita in ospedale, ma è morta meno di 24 ore dopo per meningite di cui nessun si era accorto. La famiglia ora ha trascinato in tribunal l'ospedale per negligenza dopo che una indagine interna ha stabilito che non ci sono stati errori dei medici.Continua a leggere

Vittoria - muore Bimba di tre mesi - genitori denunciano medici : Vittoria - Due genitori rumeni di Acate hanno sporto denuncia alla magistratura per un presunto caso di malasanità che avrebbe riguardato la loro figlioletta, morta a tre mesi d'età dopo alcune ...

Crotone - il richiedente asilo cacciato dal Cara : "Nessuna pietà neanche per mia moglie incinta e la mia Bimba di sei mesi" : Per effetto del decreto sicurezza di Salvini, 26 migranti con permesso umanitario sono stati espulsi dalla struttura. Tra loro, Yousuf, Faith e la loro piccola: "Non sappiamo dove andare". Per l'accoglienza ora si mobilitano Croce rossa, Caritas e volontariato

Imperia - malore improvviso in casa : Bimba di 22 mesi muore tra le braccia della madre : Inutili i tentativi di rianimarla, prima da parte dei genitori e poi dei medici intervenuti sul posto, che sono durati oltre un'ora e mezza. La bambina è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di un attacco cardiaco la cui origine però non è stato possibile accertare subito.Continua a leggere

La Bimba di 8 mesi piange - maestra d’asilo la soffoca con una coperta : “Non ero preparata” : La donna di 24 anni è stata condannata a 70 anni di carcere. Aveva tentato di scagionarsi sostenendo che aveva dato da mangiare a Reese e l'aveva avvolta in una coperta prima di ritrovarla esanime una volta ritornata.Continua a leggere

Australia - trovato il corpo di una Bimba di 9 mesi su una spiaggia : Sulla spiaggia di Surfers Paradise, dove è stato girato un reality show molto noto in Australia, lunedì mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una bambina di appena 9 mesi. La colpa è ricaduta immediatamente sul padre 48enne, che avrebbe compiuto una sorta di sacrificio umano gettando la piccola nel mare. Ora pende su di lui l'accusa di omicidio nei confronti della figlia, mentre per la madre della bambina non è stata fatta alcuna ...

Firenze - Bimba di 20 mesi intossicata da hashish : potrebbe aver raccolto droga in un parco : Secondo il racconto dei genitori la bambina potrebbe aver ingerito hashish dopo averlo raccolto da terra nel giardino pubblico di piazza delle Medaglie d'Oro, nella zona di Novoli a Firenze, dove era andata a giocare con la sorellina. Attualmente ricoverata nel reparto di pediatria del Meyer, non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Firenze - Bimba di 20 mesi intossicata dallhashish raccolta e ingerita al parco : ricoverata : Una bimba di 20 mesi è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un' intossicazione da cannabinoidi. La piccola, giunta al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e in stato di ...

Papà dorme con la figlia di 4 mesi nel lettone : quando si sveglia la Bimba è morta : La tragedia è avvenuta a Burnley, in Regno Unito, nel maggio dello scorso anno. L'inchiesta non è riuscita a stabilire le cause del decesso della piccola Alissa. Ma per l'esperto: “Dormire in un letto normale, anche in un letto matrimoniale, o su due divani come in questo caso, può aumentare i rischi per i bambini".Continua a leggere

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per Bimba di 2 mesi in pericolo di vita : Una bambina di appena due mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nella tarda mattinata da Cagliari a Pisa, a bordo di un aereo Airbus 319 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di ...