Volata Champions League | numeri e voti delle squadre in corsa

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in Volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...

