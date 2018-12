Saturno perderà i suoi anelli

romadailynews

(Di giovedì 20 dicembre 2018)il pianeta famoso per il suo sistema di, sta per perderli in un “breve periodo” di “appena”300 milioni di anni. In realtà Saturano non è l’unico pianeta ad avere degli, infatti nel sistema solare ci sono ben altri 3 pianeti dotati di: Giove, Urano e Nettuno, anche se in realtà, tranne, per gli altri sono così sottili che è quasi impossibile vederli.Come Giove,è un pianeta gassoso ma è molto più leggero: la sua densità media, appena 1/8 di quella terrestre, la più piccola fra quelle dei pianeti, è addirittura inferiore a quella dell’acqua.Glidinon sono altro che piccolissimi satelliti di dimensioni variabili, che vanno da quelle di una palla da tennis a 1 km di diametro. Fra un anello e l’altro si intravedono raggi scuri, costituiti probabilmente di polvere che resta allineata per azione del campo magnetico del ...