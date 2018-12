Samsung | via alla certificazione per un Tablet con Windows 10

Il programma beta Linux su Samsung DeX al via la prossima settimana : Samsung ha reso noto che il programma beta per Linux su Samsung DeX inizierà la prossima settimana. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il programma beta Linux su Samsung DeX al via la prossima settimana proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha dato il via alla rivoluzione degli smartphone pieghevoli : di Mark Perna San Francisco – Nella telefonia si è chiusa un’epoca, e una nuova è alle porte: quella degli smartphone pieghevoli. Durante la convention mondiale degli sviluppatori che si sta svolgendo in questi giorni a San Francisco, Samsung ha infatti annunciato che lancerà nel 2019 il suo primo foldable phone. Sul palco del Moscone Center, Justin Denison, Senior Vice President di Samsung Electronics America ha infatti mostrato un prototipo ...

Ad ore il via alla beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy? Annuncio in app il 7 novembre : Siamo al cospetto del giorno della svolta per la beta Android 9 Pie a bordo dei Samsung Galaxy? Ci sono davvero pochi dubbi sull'importanza dell'appuntamento di oggi 7 novembre con la Samsung Developer Conference di scena fra qualche ora (alle 19 ore italiane). Un indizio inconfutabile presente nell'app ufficiale del keynote la dice lunga sull'imminente lancio proprio del nuovo aggiornamento in fase sperimentale. Come visibile in chiusura ...

Il momento della svolta per Bixby su Samsung Galaxy : via ad app terze : L'annuncio Bixby atteso da molti potrebbe davvero essere imminente: stiamo parlando dell'apertura dell'assistente vocale ad applicazioni di terze parti in modo che la funzionalità possa essere utilizzata non solo nell'universo delle utility Samsung ma anche in strumenti di utilizzo quotidiano anche più note. Ad essere certo dell'imminente passo in avanti è il Wall Street Journal: il produttore sudcoreano sarebbe pronto ad aprire il mondo ...

Samsung Volley Cup – Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale : Saugella-Imoco dà il via alla 3ª giornata : Samsung Volley Cup: Serie A di nuovo in campo, sabato anticipo della 3ª giornata Saugella-Imoco su Rai Sport + HD. Su LVF TV classica Novara-Bergamo, la UYBA fa visita a Cuneo In un batter di ciglio la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile è già arrivata alla 3ª giornata. Registrati i risultati del turno infrasettimanale, il Campionato propone altre interessanti sfide nel weekend. A partire da quella programmata in anticipo, sabato ...

Samsung dà il via alla vendita della microSD EVO Plus da 512 GB a 289 - 90 euro : Samsung ha reso disponibile in Germania la propria microSD da 512 GB, ad un prezzo che non possiamo definire popolare: sono 289,90 gli euro richiesti L'articolo Samsung dà il via alla vendita della microSD EVO Plus da 512 GB a 289,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Hai vinto un Samsung Galaxy S9 - invia i documenti a docs@signdocument.me : ennesima truffa? : Bisogna fare molta attenzione in questo periodo ad una nuova probabilissima truffa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 e la relativa email da inviare a docs@signdocument.me. Di sicuro si tratta di una bufala quella relativa al messaggio che molti utenti italiani stanno ricevendo in queste ore intitolato "Hai vinto un Samsung Galaxy S9". Facendo un giro all'interno del sito ufficiale del produttore coreano, ma anche dentro Samsung Exclusive, ...