Pronto soccorso chiuso per formiche

Tornano le formiche al San Giovanni Pronto soccorso chiuso per un'ora : L'accettazione chirurgica del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è rimasta chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, 'a causa delle formiche'. Lo rende noto il consigliere ...

Napoli - chiuso Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco per un'invasione di formiche : L'accettazione chirurgica del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è rimasta chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, "a causa delle formiche". Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione Sanità per il quale si tratta di "un fatto di una gravità inaudita". Nello stesso ospedale, il 10 novembre scorso, esplose il caso di una donna intubata ...

Trapani - un bambino è nato al Pronto soccorso del Sant'Antonio Abate : Assistita dai medici e infermieri presenti, il suo bambino è venuto al mondo prima che arrivassero i colleghi di reparto. La donna e il bambino poi trasferiti in neonatologia stanno bene. Ecco perchè ...

Senzatetto muore al Pronto soccorso : ANSA, - MILANO, 16 DIC - Un Senzatetto, a Milano, è morto questa mattina all'alba all'interno della sala d'aspetto di un pronto soccorso dove si era recato, non si sa se per ripararsi dal freddo o se ...

"Ma il Pronto soccorso non è casa dei clochard" : L'altra sera ho passato 8 ore al pronto soccorso del Niguarda. Sono entrata con mia figlia alle 16,30. Ne sono uscita a notte inoltrata, pochi minuti all'una. In mano il foglio delle dimissioni, l'animo più leggero e in testa una domanda. Che vi pongo: è giusto che nella sala d'ingresso e di attesa del pronto soccorso (perché qui sono la stessa cosa) entrino ogni notte malati, incidentati, uomini, donne, vecchi, ragazzi usciti di casa magari col ...

Catania - il Pronto soccorso del Garibaldi sovraffollato : La denuncia del sindacato Fsi-Usae. Catania il Pronto Soccorso del Garibaldi unico nel centro cittadino. “Sovraffollamento, disservizi per cittadini

Senzatetto al Pronto soccorso - i suoi adorati cani lo aspettano per ore fuori dalla porta : La scena di quei quattro animali in fila fuori dalla porta, senza disturbare, ha suscitato la curiosità di medici e infermieri. Erano amici di un Senzatetto ricoverato in osservazione perché denutrito che ha ammesso; "Ho smesso di mangiare per curare loro"Continua a leggere

GF VIP : Andrea Mainardi portato al Pronto soccorso - frattura setto nasale : Andrea Mainardi, concorrente della terza edizione del Grande Fratello VIP, ha avuto un incidente in casa. Il ragazzo, un po' alticcio, ha sbattuto violentemente il naso contro un vetro provocando una copiosa fuoriuscita di sangue. La produzione ha ritenuto opportuno condurlo immediatamente al Pronto Soccorso dove gli è stata diagnosticata una frattura al setto nasale. Andrea Mainardi, un po' alticcio, sbatte contro un vetro e viene portato al ...

Due giovani calciatori del Porto d'Ascoli finiscono al Pronto soccorso : ASCOLI PICENO Porto d'Ascoli decimato durante la gara odierna di campionato che si sta disputando in casa del Monticelli. Il centrocampista Eugenio Alighieri di 18 anni, durante uno scontro di gioco ...

Pronto soccorso pieno - il Cardarelli al 118 : 'Qui soltanto le emergenze' : Barelle esaurite e sedie a rotelle tutte occupate ieri mattina al Pronto soccorso del Cardarelli dove i medici hanno iniziato il turno con 75 pazienti ricoverati in Osservazione intensiva. Un pienone ...