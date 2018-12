Manovra | modifiche del Governo attese al Senato per le 20

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla Manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Manovra - Ue accetta le modifiche : stop alla procedura d'infrazione : Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, ha deciso di non avviare oggi la procedura per debito (Edp in gergo) nei confronti dell'Italia, si apprende da alcune...

Manovra - Errani - Leu - : "Il Governo ci spieghi modifiche al bilancio. Altrimenti commissione bloccata" : 'E' una questione politica. Non possiamo venire a sapere dalla stampa le modifiche del Governo al bilancio. Abbiamo bisogno di sapere dall'esecutivo che Manovra vuole, Altrimenti non voteremo alcun emendamento, neppure ...

Manovra - “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 - 5 all’1%”. Tria da Conte per definire le modifiche al testo : L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte della Manovra per il 2019, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario ...

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla Manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

La Manovra approda in Senato - Governo pronto a modifiche : Settimana decisiva quella che si sta trascorrendo: il testo della nuova Manovra finanziaria approda in Senato dove dovrebbero arrivare i correttivi al fine di garantire la diminuzione del deficit rispetto al Pil richiesta dalla Commissione Europa che potrebbe arrivare al di sotto del 2 %. La Manovra giunge al Senato Entro il 19 dicembre, infatti, il Governo Conte dovrà dare una risposta sui nuovi interventi messi a Bilancio oltre ai tagli per ...

Domani la Manovra al Senato per le modifiche : Approvata ieri alla Camera, passa adesso all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove sarà modificata nel tentativo, del governo, di evitare la procedura d'infrazione. 'Cambierà molto', ha detto il ...

La Camera licenzia la Manovra che passa al Senato per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

Manovra - ok della Camera alla fiducia Al Senato ci saranno molte modifiche : "Tria deve restare, squadra che vince non si cambia". Lo dice Luigi Di Maio, smentendo le voci "che attribuiscono ai Cinque Stelle la volontà di far dimettere il ministro dell'Economia" Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio : “Far dimettere Tria? Smentisco categoricamente. Modifiche al contratto - si può fare dopo il 2019” : Luigi Di Maio getta acqua sul fuoco. “Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell’Economia”, ha detto il vicepremier ospite di Radio 24 parlando dei retroscena apparsi su diversi quotidiani che raccontano delle ...

Manovra - Tria : studiamo modifiche ma le decisioni sono politiche : "Stiamo studiando varie possibili azioni che rimangono possibili finché non vengono valutate politicamente. Le decisioni sono politiche". Lo dice il ministro dall'Economia, Giovanni Tria, al termine dell Ecofin a Bruxelles. La 'quota 100' per la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza "non sono in discussione e restano una priorità del governo", anche se "non ...

Manovra. Dombrovskis : "Senza modifiche pronti a procedura". Tria insiste : "E' per ripresa" : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un intervento scritto inviato ai partecipanti della Conferenza internazionale 'US-Italy Dialogue. The economics of the bilateral relationship', all'...

Manovra - Valdis Dombrovskis : "Senza modifiche siamo pronti alla procedura" : Il cambio dei toni del governo italiano è positivo, ma non basterà a evitare la procedura per deficit eccessivo. Lo ha spiegato, in un'intervista a Bloomberg Tv il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando della Manovra messa a punto dal governo gialloverde."Se non ci sono modifiche siamo pronti a procedere", ha affermato. Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario ha poi sottolineato che "il Governo ...

Manovra : verso modifiche - ma ancora nulla su reddito e pensioni : Roma, 2 dic., askanews, - Raddoppia il taglio dell'Imu per i capannoni così come promesso da Matteo Salvini e arrivano 4mila assunzioni per i centri per l'impiego, primo tassello per la realizzazione ...