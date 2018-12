Manovra | il mercato festeggia E WS spera nella Fed colomba

affaritaliani

: La sentenza UEFA, con il pareggio richiesto entro Giugno 2021, lascia quindi discreta libertà di manovra nelle pros… - SimoneGambino : La sentenza UEFA, con il pareggio richiesto entro Giugno 2021, lascia quindi discreta libertà di manovra nelle pros… - LPiacquaddio : RT @fisascat: #ComitatoEsecutivo @fisascat Il segretario generale @davide_guarini analizza lo scenario economico e sociale #RapportoCensis,… - filippo898 : RT @quattroruote: #ecotassa ed #ecobonus, secondo le stime del governo le #immatricolazioni di #elettriche e #ibride plug-in raddoppieranno… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Finale di seduta in forte rialzo a Milano, con un più 1,59% dell'indice Ftse-Mib, di gran lunga la miglior performance delle Borse europee. Una seduta euforica per l'accordo tra governo e Commissione europea sulla, che ha spianato la strada alla decisione - formalizzata oggi da Bruxelles - di non raccomandare Segui su affaritaliani.it