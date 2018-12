Ecobonus | ecco le elettriche e ibride  che si comprano con gli incentivi

Ecotassa ed Ecobonus - ecco tutti i modelli che ne beneficeranno. E quelli colpiti : Alla fine ecobonus ed “ecomalus” saranno realtà, pur modificati rispetto alla prima versione dell’emendamento. A pagare la nuova tassa ambientale saranno le automobili con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (calcolate secondo ciclo NEDC) immatricolate fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Quattro gli scaglioni previsti, dai 1.100 euro per i modelli che emettono da 161-175 g/km fino ai 2.500 euro per quelli sforano i 250 g/km. ...

Ecobonus per le elettriche : ecco quali auto ne beneficeranno [FOTO] : ecco una carrellata della auto elettriche più interessanti che usufruirebbero dell’incentivo economico per l’acquisto Se il Governo dovesse confermare l’ Ecobonus per le elettriche , con un incentivo economico per l’acquisto di un modello nuovo pari a 6.000 euro, il mercato delle vetture a zero emissioni potrebbe subire un’impennata. Cerchiamo quindi di capire quali sono i modelli più appetibili dotati di trazione elettriche che potrebbero ...

Pensioni e reddito di cittadinanza (ma anche Ecobonus e fisco) : ecco la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza , 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Manovra - Ecobonus e bonus mobili prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...