Asp Catania | si è insediato il Commissario Lanza

Aeronautica : volo umanitario per due piccole pazienti di 11 e 5 anni tr Asp ortate insieme da Bergamo a Catania : E’ atterrato a Catania , intorno alle ore 19:30 di oggi, lunedì 10 dicembre, il veli volo Falcon 900 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare che ha trasportato due bambine, in gravi condizioni di salute, da Bergamo a Catania . Le piccole , di undici e cinque anni , rispettivamente ricoverate presso due diversi ospedali di Milano e Firenze, sono state condotte all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” ...

Catania-Reggina - denunciato tifoso amaranto : DAspo di due anni : Nel weekend si è disputata la partita valida per il campionato di Serie C tra Catania e Reggina, successo della squadra siciliana, un guizzo nel finale ha permesso di conquistare tre punti preziosi per la classifica, beffa per i calabresi. Nel frattempo la Polizia ha denunciato un tifoso amaranto per un episodio che si è verificato nella giornata della partita, nel corso di controlli all’interno di un’auto di tifosi della ...