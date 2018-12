Arsenal-Tottenham | Alli colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti | la reazione

calcioweb.eu

: #ARSTOT, #Alli colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti: la reazione dell'inglese [VIDEO]… - CalcioWeb : #ARSTOT, #Alli colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti: la reazione dell'inglese [VIDEO]… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #EFLCup - #Tottenham e #Chelsea in semifinale: cadono Arsenal e Bournemouth. - blogstreetnews : [Fonte: stadiosport_it/category/calcio/] EFL Cup, Arsenal-Tottenham 0-2: Son e Delli Alli mandano gli Spurs in semi… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) In occasione del quarto di finale della Carabao Cup tra, il calciatore degli Spurs Delle, peraltro autore del gol dello 0-2 finale, è statoda una. Il centrocampista inglese si è girato di scatto verso le tribune dell’Emirates Stadium per poi evidenziare ai tifosi dei Gunners il risultato della partita. Di seguito il video in cui si nota lacentrare la nuca del calciatore della Nazionale inglese e successivamente ladel numero 20 in maglia bianca.supporters have the cheek to criticise Spurs fans and then go and do something like this.A bottle hitting Dele, simply disgusting!#THFC #COYSpic.twitter.com/YpOZ9xF6QN— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) 19 dicembre 2018SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...