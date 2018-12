Arriva il bicchiere commestibile ...

wired

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Lo usi per bere e poi te lo mangi, oppure lo sbricioli e lo getti ai piccioni: o, ancora, lo butti, tanto in pochi giorni si sarà dissolto in molecole non inquinanti. È il prototipo diappena presentato da un gruppo di ricercatori del Samara Polytech: una miscela di estratti degli avanzi di mela che va a sostituire i soliti polimeri sintetici e diventa, quindi, totalmente biodegradabile. E, secondo i tester, anche buono.Stoviglie fatte così potrebbero facilmente trovare applicazione, oltre che nella vita di tutti i giorni, in condizioni particolari come la permanenza nello Spazio oppure i viaggi all’Artico. Oppure più semplicemente, potrebbero risultare ideali per chi è appassionato di escursioni e per i backpacker. Ecco ilalla prova in questo video.(Credit video: @SamaraPolytech)il...