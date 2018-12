Roma | rapinano e feriscono donna | fermati due egiziani

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) Avevano adocchiato la borsa che unaultrasessantenne portava a tracolla e, per sottrarla alla legittima proprietaria, si sono scagliati con estrema violenza contro la loro "preda" ferendola in modo serio. Gli aggressori, due immigrati, non hanno però potuto esultare troppo per il bottino recuperato nella loro criminale azione in quantoquasi immediatamente dalle forze dell"ordine.La rapina è accaduta domenica pomeriggio in via Giolitti, strada antistante alla stazione Termini a. Due donne stavano passeggiando quando, improvvisamente, una di loro si è accorta che un uomo aveva infilato la mano nella borsa rubarle il portafoglio.Colto alla sprovvista dalla reazione della vittima, il malvivente ha prima afferrato l"anziana, poi l"ha scaraventata con forza a terra ed, infine, ha provato la fuga.Le urla dellahanno attirato l"attenzione di una pattuglia ...