Roma | Di Francesco trema e Sousa aspetta

Roma : Totti - Di Francesco ne verrà fuori : ANSA, - Roma, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ...

La Roma batte il Genoa 3-2 ma non la crisi - Di Francesco respira : È passata la nottata, parafrasando Eduardo De Filippo: era tutto pronto per un doloroso esonero, quello di Eusebio Di Francesco da parte della Roma, insoddisfatta dopo prestazioni a dir poco inquietanti come quelle di Bologna, Cagliari, Plzen o, tra le mura amiche, con Chievo e Spal. Di Francesco e prospettive difficili per la Roma nel 2019 La Roma resta dietro in classifica pur vincendo. È ora al sesto posto in compagnia del Sassuolo sorpresa ...

Roma - Di Francesco senza mezze misure : “siamo ancora malati - ci siamo meritati i fischi dei tifosi” : L’allenatore della Roma si prende i tre punti ottenuti contro il Genoa ma sottolinea di non aver ancora risolto i problemi Tre punti vitali, una vittoria sofferta che aiuta moltissimo la classifica della Roma, apparsa in difficoltà anche contro il Genoa. Eusebio Di Francesco incassa il successo e guarda avanti, consapevole che i problemi da risolvere non sono affatto spariti: “devo fare i complimenti ai ragazzi, che in un ...

Roma-Genoa 3-2 - Di Francesco : 'Siamo ancora malati' : Roma, 17 dic., askanews, - La Roma trema in una notte di spalti vuoti e contestazioni ma torna a vincere. All'Olimpico la squadra di Di Francesco batte 3-2 in rimonta il Genoa al termine di una ...

Di Francesco : "La Roma è ancora una squadra malata" : Il tecnico della Roma ha citato Zaniolo e Cristante tra i migliori, 'hanno fatto una grande partita ma - ha aggiunto a Sky Sport - l'hanno fatta in tanti. E contro una squadra in salute, fatta di ...

Di Francesco : "Fischi meritati. La Roma è ancora malata" : Una vittoria pazzesca, rocambolesca, ma che vale 3 punti come tutte le altre. Ne aveva bisogno Eusebio Di Francesco, fischiato al momento della lettura delle formazioni e sulla graticola nell'ultimo ...

Roma-Genoa 3-2 - Partita pazza - Cristante e Var salvano la panchina di Di Francesco : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 15giornata di Serie A. Il Grifone parte bene e nel primo tempo va in gol con Krzysztof Piatek e Oscar Hiljemark , stoppando il momentaneo pari ...

Di Francesco salva la panchina dopo un Roma-Genoa rocambolesco : Di Francesco sapeva benissimo che Roma-Genoa sarebbe stata la gara spartiacque di questa stagione tanto tribolata. Alla vigilia della partita il tecnico aveva chiamato a raccolta una tifoseria delusa ma compatta anche nella contestazione. Nei giorni scorsi a Roma erano comparsi cento striscioni con un destinatario unico. Eloquente la scritta: Pallotta vattene. I tifosi, dunque, avevano preso di mira la società e si erano mostrati più morbidi nei ...

Roma - Di Francesco : 'Siamo ancora una squadra malata' : Il tecnico della Roma ha citato Zaniolo e Cristante tra i migliori, 'hanno fatto una grande partita ma - ha aggiunto a Sky Sport - l'hanno fatta in tanti. E contro una squadra in salute, fatta di ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Roma - Di Francesco respira dopo la vittoria sul Genoa : “Ambiente difficile - ma ottima reazione” : Al termine del match contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi che in un ambiente particolare, dovuto comunque al nostro demerito. Non è stato facile, ma hanno tirato la voglia, l’orgoglio di fare i tre punti. Certo, a volte abbiamo giocato meglio”. Su Zaniolo: “L’ho mandato in ...