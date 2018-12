Quota 100 e reddito cittadinanza | Di Maio | «Partiranno una a febbraio | l' altro a marzo»

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano’ : Sulla manovra e sugli effetti dei recenti tagli per le Pensioni e il reddito di cittadinanza, interviene Luigi Di Maio a Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano” dice il vicepremier. Rassicura che a seguito dei tagli alla spesa prevista, le misure cardine dell’esecutivo su riforma Pensioni e reddito di cittadinanza non sarano toccate. Di Maio spiega che tutto quello che poteva essere ...

Di Maio detta i tempi : "Reddito arriva a marzo e Quota 100 a febbraio" : Il reddito di cittadinanza parte a marzo, mentre quota 100 arriverà già a febbraio. Lo assicura Luigi Di Maio che "detta i tempi" della manovra in attesa di raggiungere un accordo con l'Europa. "Nelle prossime ore si chiude", sostiene il vicepremier ai microfoni di Rai Radio2, "Le novità per i cittadini sono tante e sono buone. Tagliamo fino al 40% le pensioni d'oro, tagliamo il 30% dei premi Inail. Questo è un decreto che firmerò a breve e ...

Pensioni e LdB 2019 : restano Quota 100 e welfare - ma ancora niente accordo con l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 dicembre 2018 vedono arrivare nuovi provvedimenti in merito al pacchetto di riforma del sistema previdenziale ed in particolare sulle rivalutazioni degli assegni. Il Governo avrebbe infatti allo studio un rinnovo del blocco delle perequazioni per chi percepisce mensili superiori a tre volte il minimo Inps. Nel frattempo il Ministro dell'Economia Tria invia a Bruxelles la bozza aggiornata della legge di ...

MANOVRA - UE CONCEDE TEMPO ALL'ITALIA/ Accordo Conte-Salvini-Di Maio : "2 miliardi in meno per Quota 100" : toMANOVRA Economica, vertice Governo: Conte, Salvini, Di Maio, Tria 'ok coperture' su Reddito, Quota 100, Ecotassa. Salta testo in Commissione