Megan Fox contro le femministe | Ecco perché ho taciuto sul #MeToo

ilgiornale

: megan fox o questo pv, sono combattuta - daleyzarojas : megan fox o questo pv, sono combattuta - _DAGOSPIA_ : FOX POPULI: ‘MI DICEVANO: SEI BELLA, STAI ZITTA’,MEGAN FOX FUSTIGA LE FEMMINISTE SUL NEW YORK TIMES… - BloodlessMary : Mi è capitata questa foto di Megan Fox su Tumblr, giusto questa settimana che ho più brufoli che capelli. La mia au… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) 'Non credo che sarei il genere di vittima con la quale essere solidali. Avrei un po' di storie da raccontare, ma non ho detto la mia per tante ragioni…' ....