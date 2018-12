Manovra | stop commissione Bilancio all' esercito per le buche di Roma

Manovra - stop all'emendamento per la riparazione delle buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...

Manovra - emendamento Lega : stop a ecotassa e incentivi auto "green" : Se gli amici del M5S trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti", le parole del Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia a margine dei lavori della commissione Bilancio del ...

Manovra - nuovo scontro. Lega : «Stop a ecotassa e incentivi auto green» : Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla Manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e...

Manovra - Lega : stop a ecotassa e incentivi auto 'green' : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perche' se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia". E intanto stop ...

Manovra - nuovo scontro. Lega : 'Stop a ecotassa e incentivi auto green' : Così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia risponde a chi gli chiede dell'emendamento della Lega che cancella la ecotassa ma anche gli incentivi per le auto ecologiche. Anche sul reddito ...

Manovra - i sindacati da Conte : 'Ridurre cuneo e non stoppare infrastrutture' : Il primo grande tavolo sulla Manovra tra governo e sindacati c'è stato e la novità più significativa è che il confronto tra l'esecutivo e le parti sociali sarà permanente. O almeno questo è l'impegno ...

Manovra - accordo sul taglio ai fondi per l'editoria : stop dal 2022 : Al vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria,, le forze della maggioranza hanno ...

Manovra : Lega - stop a eco-tassa su auto : ANSA, - ROMA, 6 DIC - "A proposito del bonus malus sulle automobili introdotto nella Manovra economica alla Camera, pur condividendo il fatto che vada incentivato l'acquisto di auto elettriche, siamo ...

Manovra : scontro su banche in commissione - intesa stop scudo : Roma, 3 dic., askanews, - scontro in commissione Bilancio della Camera dopo l'annuncio da parte del ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro sull'approvazione di un emendamento alla ...

Manovra - Fraccaro : stop a scudo banche : "In Senato presenteremo altre norme per una riforma organica della questione, dando risposta alle istanze dei cittadini vittime delle banche e delle commistioni malsane con la politica", conclude.