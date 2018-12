Ecotassa - Esentate le auto fino a 160 g km

quattroruote

(Di martedì 18 dicembre 2018) Alla fine lha spuntata la Lega. La cosiddetta, cioè limposta aggiuntiva che dovrà pagare chiunque acquisterà unnuova nel 2019, scatterà sopra la soglia di 160 g/km. Lha annunciato con un tweet il sottosegretario alle infrastrutture Michele DellOrco: Soglia alzata sopra i 160 CO2 g/km per scoraggiareveramente inquinanti e grossa cilindrata.Confermato lecobonusa 6 mila euro. La versione definitiva della contestatissima misura conferma, rivela DellOrco, anche il cosiddetto ecobonus, cioè lincentivo per chi acquisterà, a partire da marzo 2019, questa è la novità,a basse e bassissime emissioni e che arriveràa 6 mila euro. Nulla si sa, per il momento, sullintroduzione di una soglia di prezzo oltre la quale il bonus non scatterà, di cui si era parlato nelle scorse ore.Per le colonnine ci sono 5 milioni. Infine il governo stanzia 5 milioni di ...