Alfa Romeo | Fiat e Jeep | sono molti i modelli che potrebbero pagare l' ecotassa

Alfa Romeo : cosa resterà di questo 2018 : Ma questo anno che sta per concludersi rappresenta anche l'anno della scomparsa di colui il quale ha creduto nel rilancio di Alfa Romeo nel mondo dei motori. Ci riferiamo naturalmente all'ex ...

Anche Alfa Romeo e Maserati nel mirino dell'ecotassa - i giapponesi ringraziano : Fonti ministeriali parlano di accordo raggiunto tra il Governo italiano e quello europeo sui fondamentali della manovra, che dovrebbe attestarsi al 2,04% del Pil e avrebbe adesso le coperture ben indicate. Per quanto riguarda il settore automotive, l'attesa era legata alla riconferma o meno del bonus sulle vetture ecologiche votato alla Camere nelle scorse settimane. Oltre agli incentivi per le auto ibride ed elettriche, era intenzione di una ...

Tecno Montecarlo Nanni Galli con motore Alfa Romeo debutta in Italia

Mercato europeo - crolla Alfa Romeo a -48% - Jeep cresce a + 29% : L'unione dei costruttori europei (Unrae) ha reso disponibili i dati di vendita del settore automobilistico a novembre in Europa. Per l'Italia il verdetto amaro riguarda Alfa Romeo, che cala nelle vendite del -48%. Il brand del Biscione sta chiudendo piuttosto male questo 2018, anche se nel periodo gennaio-novembre il calo è contenuto al -2,3%, grazie a 75.000 auto vendute. Senza il contributo di Mito e 4C fuori produzione e con Alfa Romeo ...

Alfa Romeo Giulia : FCA richiama 6.100 unità della berlina sportiva [FOTO] : La Campagna di richiamo punta ad eliminare un problema che potrebbe innescare un incendio all’interno del vano motore Il Gruppo FCA ha comunicato che effettuerà un’operazione di richiamo dedicato all’Alfa Romeo Giulia. LA Campagna riguarderà un lotto di ben 6.100 unità della berlina italiana – prodotti fra il 2017 e il 2018- equipaggiata con il motore 2.0 litri turbo da 280 CV e con la trazione posteriore. Secondo le informazioni ...

Rischia l'Alfa Romeo suv se la manovra non cambia - FCA pronta a rivedere gli investimenti : Fca è pronta a rivedere radicalmente il piano investimenti presentato nelle scorse settimane, che prevedeva l'attivazione di una linea produttiva a Pomigliano d'Arco destinata a un suv Alfa Romeo più piccolo dello Stelvio. La nuova posizione del gruppo italo-americano guidato dall'ad Mike Manley è stata espressa attraverso una lettera firmata da Pietro Golier, responsabile della parte europea di Fca. Nel testo della lettera si riassumono gli ...

Alfa Romeo : tutto il fascino del futuristico crossover ispirato alla Montreal [FOTO] : In attesa di ammirare i nuovi SUV del Biscione è possibile apprezzare un esercizio di studio ispirato alla storica Alfa Romeo Montreal Nel prossimo Futuro della Casa del Biscione sono attesi ben due nuovi SUV: il primo diventerà l’ammiraglia del brand comprendo il segmento “E”, mentre il secondo crossover si posizionerà sotto l’attuale Stelvio andando ad occupare il segmento C dei SUV. Per stemperare l’attesa vi proponiamo un pregevole ...

Alfa Romeo Winter Tour con Giulia e Stelvio : Ha preso il via “Winter Tour”, l’esclusiva driving experience Alfa Romeo che consente di assaporare per tutto l’inverno la dinamica di guida di Giulia e Stelvio. L’iniziativa si svolge in tre suggestive località sciistiche: a Courmayeur (AO) sino al 6 gennaio 2019, al Palace Hotel di Bormio (SO) e al Savoia Hotel di Madonna di […] L'articolo Alfa Romeo Winter Tour con Giulia e Stelvio sembra essere il primo ...

Alfa Romeo Stelvio : il primo modello ibrido del Biscione prodotto a Cassino [FOTO] : La produzione del primo modello ibrido Alfa Romeo dovrebbe partire a Cassino tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 Lo stabilimento FCA di Cassino si prepara ad una vera e propria rivoluzione in chiave ecosostenibile. L’impianto produttivo del Lazio ospiterà infatti nel prossimo futuro la produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio con propulsore ibrido, ovvero il primo modello della Casa del Biscione a vantare una meccanica ...

Alfa Romeo 156 - Lo spot tra i canali di Venezia VIDEO : in onda sulle televisioni di tutto il mondo il nuovo spot della BMW Serie 8, diretto da Daniel Wolfe: nel filmato, in cui è visibile anche una vecchia copia di Quattroruote, la coupé bavarese sfreccia lungo il Canal Grande, grazie a una passerella realizzata ad hoc per le riprese. Una scelta che avrà ricordato a molti quella del Biscione: nel 1997 lAlfa Romeo ambientò la campagna di lancio della 156, curata dallagenzia Conquest, proprio nella ...

Alfa Romeo Freccia : un concept ispirato alla sportiva Montreal del 1970

Charles Leclerc rivive la stagione di Formula 1 e saluta l'Alfa Romeo Sauber. Il VIDEO del nuovo pilota Ferrari : L'emozione di un anno fantastico che gli ha fatto fare esperienza in Formula 1 e l'ha lanciato definitivamente ai vertici del motorsport. Charles Leclerc si prepara all'avventura in Ferrari ...

Alfa Romeo Stelvio ibrido : a Cassino sarà il primo nuovo modello ad essere prodotto : Già nel 2019 dovrebbero trapelare le prime notizie certe di questo futuro modello destinato a far parlare di sé nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. 2 Condivisioni Condividi ...

Nord America - Fca +17% a novembre - Alfa Romeo vola a +36% : Il mercato statunitense resta ricco di notizie positive per Fca, che a novembre registra una sfilza di numeri lusinghieri. A livello di gruppo, Fca ha visto le vendite crescere del 17%, superando le 180.000 immatricolazioni complessive. Il dato è molto positivo anche alla luce di quanto fatto registrare dagli altri due colossi Americani. General Motors, che sta avviando tagli draconiani alla sua capacità produttiva, a novembre è riuscita a ...