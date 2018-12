Var Roma-Genoa | Preziosi infuriato ' L' arbitro era in malafede' | Video | il rigore non

Roma-Porto - Totti frena l’entusiasmo : “Non dobbiamo sottovalutarli - due mesi per arriVare al top” : Al termine del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, il dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato a Sky Sport dell’accoppiamento col Porto: “Non dobbiamo sottovalutarli: sono impegnativi, forti, sono primi in classifica, hanno fatto un girone di alto livello e sappiamo tutti che il campo racconta sempre storie diverse. Da qua a febbraio ci sono due mesi di tempo: cercheremo di arrivare al top, non è troppo ...

Roma-Genoa - Preziosi è una furia : “errori in malafede - c’è stato un rifiuto di consultare il Var” : Genoa, Enrico Preziosi ha tuonato contro la direzione arbitrale della gara di ieri in casa della Roma, un rigore non concesso al Grifone ha fatto infuriare il patron “Quello non è un errore, è il rifiuto di consultare un possibile fallo. Per me era una situazione di malafede, né più e né meno. Lo dico rischiando di essere deferito ma a 70 anni devo sentirmi libero di esprimere quello che credo. In quell’episodio credo ci sia ...

'Var?Toro penalizzato come Genoa a Roma' : ANSA, - ROMA, 17 DIC - "Con la Juve siamo particolarmente sfortunati". Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva ...

Cairo : 'Var? Torino penalizzato come Genoa e Roma' : ROMA - ' Con la Juve siamo particolarmente sfortunati' . Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva entrare in azione ...

'Var?Toro penalizzato come Genoa a Roma' : ANSA, - ROMA, 17 DIC - "Con la Juve siamo particolarmente sfortunati". Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva ...

Crosetti : «Il Var salva la Roma e non vede due rigori per il Torino» : Il marchingegno Il Var. Ci torna su anche Repubblica nell’editoriale di Maurizio Crosetti. «Stavolta la Roma la salvano i bambini e il Var, poi magari dura solo 6 giorni visto che sabato li aspetta la strega Ronaldo nella sua casetta di marzapane. Il bambino Kluivert e il bambino Cristante ribaltano all’Olimpico una psicosi da paralisi, il Genoa aveva lungamente giocato meglio e aveva pure segnato il terzo gol, poi annullato dal ...

Serie A - la moviola : Roma - c'è la spinta su Pandev. A Firenze Var per un giallo : Roma-genoa - Chiffi di Padova . Due episodi molto discussi, entrambi finiscono per penalizzare il Genoa. Al 4' della ripresa la rete di Lazovic viene annullata dopo una lunga verifica del Var Chiffi, ...

Roma-Genoa - che errore di Olsen! E il Var lo salva nel secondo tempo : La Roma batte il Genoa 3-2, ritrovando la vittoria e il sorriso in una serata comunque difficile e per certi versi surreale. In un Olimpico che ha registrato il minimo storico di presenze e che nei ...

Roma-Genoa 3-2 - Partita pazza - Cristante e Var salvano la panchina di Di Francesco : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 15giornata di Serie A. Il Grifone parte bene e nel primo tempo va in gol con Krzysztof Piatek e Oscar Hiljemark , stoppando il momentaneo pari ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato live 2-2 - streaming video e tv : il Var annulla il gol di Bessa! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Incubo Roma - la papera di Ollsen è clamorosa : quanto ci ha messo a capire di dover salVare quella palla? [VIDEO] : Robin Ollsen compie una clamorosa papera che regala il gol del vantaggio al Genoa: il portiere della Roma perde il pallone e permette a Piatek di segnare il più facile dei gol Momento da Incubo per la Roma. La formazione giallorossa, in crisi di vittorie e risultati, vede anche la sfortuna metterle i bastoni fra le ruote. Ci pensa Robin Ollsen, uno dei più positivi in queste ultime giornate, a regalare il gol del vantaggio a Piatek: il ...

Auto - la retromarcia di Di Maio : ecotassa corretta per «salVare la Panda» e le utilitarie : Una rimodulazione dell’ecotassa, per “salvare la Panda”. O, più precisamente, per riportare l’utilitaria Fiat sullo stesso piano delle dirette concorrenti. Che, essendo più “virtuose” sul piano delle emissioni di CO2, sarebbero state esenti dalla tassa anche nella prima versione dell’emendamento alla Legge di bilancio...

Ecotassa - mezza retromarcia del governo per salVare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Ecobonus - mezza retromarcia del governo per salVare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...