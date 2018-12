Stadio EC | Verona - Pescara 1-0 | Danzi LIVE

Stadio EC - Verona - Palermo 1-1 - sciopero dei tifosi [LIVE] : Stadio EC, Verona Palermo 1-1, sciopero dei tifosi [LIVE] Verona Palermo , cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona In un clima di silenzio allo Stadio Bentegodi per la protesta dei tifosi e la conseguente simbolica assenza dei sostenitori gialloblù, l' Hellas Verona ospita ...

Serie B - Hellas Verona : la Curva Sud invita a disertare lo Stadio contro il Palermo : La riconferma di Fabio Grosso sulla panchina dell' Hellas Verona è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La quasi totalità della tifoseria gialloblu infatti, era contraria alla fiducia accordata al tecnico romano dal presidente Maurizio Setti. La Curva Sud emette un comunicato Quella del presidente scaligero è stata una decisione che ha indispettito i tifosi, così la Curva Sud ha diramato un comunicato stampa nel quale, in attesa ...

Brescia-Verona a rischio scontri - Stadio blindato dalle forze dell’ordine : Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Brescia ha messo a punto il piano per garantire che Brescia-Verona di domenica (si gioca alle 15) possa svolgersi all’insegna della sportivita’ e della sicurezza, nonostante la storica rivalita’ tra le rispettive tifoserie. Per questo la prefettura ha disposto un piano di sicurezza solitamente previsto ai tempi della serie A, blindando il quartiere ...