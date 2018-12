Matteo Salvini | frase rubata dopo il vertice sulla manovra | ' Ulteriori tagli' | tutta

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divorato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

"FIRENZE SECONDO ME" - FLOP DI Matteo RENZI/ Video - solo 1.8% di share. Salvini : "Meglio La signora in giallo" : Firenze SECONDO me è il documentario di MATTEO RENZI in onda sul canale Nove, ma la prima puntata è stata un FLOP per l'ex premier

Eva Grimaldi contro Matteo Salvini : 'Non aiuta la comunità LGBT' : Purtroppo la politica in questo periodo, a cominciare da Salvini, non ci aiuta'. Maria Rita Gagliardi

Matteo Salvini : "Le primarie del Pd sembrano X Factor - ci vorrebbe Mara Maionchi" : "Le primaria del Pd sembrano X Factor, ci vorrebbe Mara Maionchi a stabilire chi deve fare il segretario". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco della scuola politica della Lega a Milano.Salvini scherza anche sul documentario su Firenze condotto da Matteo Renzi su LaNove: "Basta con gli applausi, che poi mi monto la testa. E poi finisco a fare documentari su Milano che fanno l'1,8 per cento di share: ha ...

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Luigi Di Maio - tragico sospetto su Matteo Salvini : 'Passato il limite'. Così la Lega fa saltare il M5s? : 'Ha passato il limite'. Fonti interne al M5s riferiscono di un Luigi Di Maio furioso con Giancarlo Giorgetti e con la Lega . Le parole del numero due di Matteo Salvini sul reddito di cittadinanza , '...

Giuseppe Conte - la 'corsa solitaria' del premier. Retroscena : il grande timore di Matteo Salvini : 'Non voglio che il mio nome venga associato a una procedura d'infrazione contro l'Italia'. Queste parole di Giuseppe Conte risuonano come campanelli d'allarme nella Lega . Le 'virate' del premier su ...

'La verità su Matteo Salvini ed Elisa Isoardi'. La pazzesca rivelazione del fedelissimo : Federico Lauri , parrucchiere dei vip, sta per debuttare con un programma sul Canale Nove, Il salone delle Meraviglie . In una intervista alla verità , rivela chi sono i suoi clienti. Parteciperanno ...

Pier Luigi Bersani terrorizzato da Matteo Salvini - folle proposta al M5s : 'Io spingo la carretta e voi...' : 'Io non guiderò la carretta, ma ho voglia di spingerla'. È un Pier Luigi Bersani dimesso e malinconico quello intervistato dal Fatto quotidiano . L'ex segretario del Pd , poi confluiti nella ...

Contestarono Matteo Salvini : assolti tutti i 26 imputati : Erano accusati di 'adunata sediziosa' dopo il caos per il comizio della Lega. Ma il tribunale di Lucca li ha scagionati completamente: 'Il fatto non sussiste'

Luigi Di Maio replica a Giancarlo Giorgetti : 'Io ho firmato il contratto con Matteo Salvini non con lui' : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perché se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'. La tensione nel ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Matteo Salvini è stufo dei grillini : “si diano una regolata” o si vota a marzo : Sei mesi insieme ai grillini sono davvero troppi. Difficile sorridere di fronte alla loro incapacità a governare, alle gaffe, alle

Paolo Becchi - allarme rosso per Matteo Salvini : 'Se crolla - travolge anche te' - cosa sta sottovalutando : Deludere le promessi di stimolare l' economia ora è pericoloso perché tutti gli indicatori mostrano che l' economia italiana sta peggiorando bruscamente e da settembre persino il Ministro Tria è ...