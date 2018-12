È morto anche Barto - l'amico di Antonio Megalizzi : Sempre più pesante il bilancio dell'attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni...

Megalizzi - la sua fine non ferma il sogno : la "sua" radio vivrà | morto anche l'amico di Antonio : La morte del giovane giornalista italiano non fermerà però il suo sogno di raccontare l'Europa ai giovani e attraverso i giovani. Il rettore dell' Università di Trento ha infatti annunciato il progetto di un network studentesco multilingue, finanziato anche da altri atenei.

Pupo dichiara sarò bigamo anche da morto : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” il cantante Pupo è tornato a parlare dei problemi avuti a causa del gioco d’azzardo, nella sua vita privata hauna moglie, un’amante e tre figli, ha ricordato quanto avvenuto nei primi anni ’80, quando dovette inventarsi una clamorosa bugia pur di scappare ai creditori. “Ho i brividi a pensarci. Nel 1983 un giorno perdo a carte 75 milioni di lire e pago con tre assegni da ...

Pupo - 'sarà bigamo anche da morto - nella mia cappella spazio per mia moglie e la mia compagna' : Pupo è tornato a parlare dei problemi avuti a causa del gioco d'azzardo dalle pagine di Oggi. Enzo Ghinazzi, 63 anni, una moglie, un'amante e tre figli, ha ricordato quanto avvenuto nei primi anni '80, quando dovette inventarsi una clamorosa bugia pur di scappare ai creditori. prosegui la letturaPupo, 'sarà bigamo anche da morto, nella mia cappella spazio per mia moglie e la mia compagna' pubblicato su Gossipblog.it 13 dicembre 2018 ...

Le notizie del giorno – Shock per Juventus e Cagliari - morto anche un arbitro : Le notizie del giorno – Nuove rivelazioni Shock che riguardano la Juventus ed un ex calciatore bianconero. Negli ultimi giorni le parole di Gianluca Vialli hanno commosso il mondo del calcio, l’ex bomber ha confidato di lottare contro un tumore, adesso un altro ex Juventus ha confidato di lottare contro la malattia, stiamo parlando di Pietro Anastasi, ex attaccante della Juve intervistato da tuttojuve.com: “Purtroppo la ...

Ragazzo morto d’infarto a scuola - il cardiologo : “Anche in età pediatrica i fattori di rischio sono sempre più presenti” : “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle famiglie colpite“. A sostenerlo è il professore Michele Gulizia, presidente della fondazione per il Tuo cuore Onlus e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Il tema è quello ...

Manchester - italiano morto in ospedale dopo aggressione/ Peppino Di Corrado spirato dopo giorni di agonia - IlSussidiario.net : italiano morto in ospedale a Manchester dopo aggressione: Peppino Di Donato è spirato al termine di giorni di agonia. La polizia inglese indaga per omicidio

Scoppio in fabbrica fuochi - morto anche secondo operaio : Lecce, 16 nov., Adnkronos, - E' morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi Giovanni Rizzo, l'operaio di 43 anni rimasto gravemente ferito una settimana fa nell'esplosione ...

Marsiglia - un morto tra le macerie dei due palazzi crollati. Media : “Anche una giovane italiana fra i dispersi” : Un uomo è stato trovato morto, sotto le macerie dei palazzi che ieri sono crollati nel centro di Marsiglia. Ad annunciare il ritrovamento del cadavere è stato il procuratore Xavier Tarabeux, secondo cui ci potrebbero essere altre 5-8 vittime sepolte. Tra i dispersi ci sarebbe anche una ragazza italiana che studiava nella città francese, secondo i Media. Il cameriere di un bar nei pressi del crollo ha raccontato in lacrime di conoscere la ...

morto il vero Super Mario dei videogiochi Era italiano anche lui - ma non aveva baffi - : Massimo M. veronese A volte le leggende nascono per caso, come in una specie di Sliding doors. Un incrocio qualunque, un viso anonimo, un fatto marginale e tutto cambia. Come successe a Vicky Dogan, ...

Vincenzo Apicella morto a Roma : il vignettista aveva lavorato anche per Economist e Guardian : È morto il 31 ottobre in una clinica Romana Vincenzo Apicella, pittore, designer, vignettista e giornalista satirico dalla forte vena irriverente ed iconoclasta, militante comunista e antimperialista, collaboratore di riviste economiche e conservatrici. aveva 96 anni. Per oltre 50 anni ha vissuto a Londra pubblicando vignette su The Observer, The Guardian, Punch, The Economist, Private Eye e Harpers & Queen. Nato a Napoli il 26 giugno 1922, ...

Portobello - anche la vedova di Enzo Tortora attacca Antonella Clerici : “Non ha detto perché è morto davvero mio marito” : Dopo le proteste degli animalisti che accusavano il programma di “sfruttare” il pappagallo verde, una nuova polemica si abbatte su Antonella Clerici e il suo Portobello iniziato sabato scorso su Rai 1. Questa volta è stata la vedova di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti, ad attaccare la bionda conduttrice, “colpevole” di non aver ricordato nel modo giusto il grande conduttore televisivo, non spiegando la vera causa della ...

Ravenna - crolla ponte : morto tecnico Protezione civile/ Ultime notizie : infiltrazioni anche sotto l'asfalto : Ravenna, crolla la chiusa di San Bartolo. Ultime notizie, trovato morto il tecnico della Protezione civile disperso da ieri pomeriggio, dopo la frana avvenuta sotto al ponte(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:05:00 GMT)

Keiichiro Kimura morto - addio al “papà” dell’Uomo Tigre : suoi anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...