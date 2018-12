Dai resti degli pterosauri arrivano piume antiche quasi 100mila anni | il Mesozoico

Calciomercato Roma - Sadiq in prestito al Perugia : l'attaccante rientra Dai Glasgow Rangers per andare in Serie B : Umar Sadiq torna in Italia. Già archiviata la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, l'attaccante classe '97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, prima di iniziare una ...

Soddisfazione della CIA per gli arresti di Palagiano Dai Carabinieri di Massafra : Taranto – La CIA Due Mari di Taranto e Brindisi esprime Soddisfazione per gli arresti portati a termine dalla compagnia dei

Concorsi truccati nell’Esercito - due arresti : ‘Dai domiciliari hanno provato a cancellare prove e a far sparire guadagni’ : La gang dei Concorsi truccati grazie al possesso dell’algoritmo per superare i quiz ed entrare nell’Esercito, e da lì poi transitare nelle forze dell’ordine, non si sarebbe arresa con le misure cautelari. Ma dagli arresti domiciliari avrebbe provato a distruggere prove, reclamare soldi, nascondere o far sparire i proventi del reato. Da ieri Sabato Vacchiano e Giuseppe Fastampa sono finiti in carcere. Sono due tra quelli che le indagini del ...

Astronomia - stelle cadenti : è il picco delle Tauridi - le meteore originate Dai resti della cometa Encke : Nuovo appuntamento astronomico nel cielo di novembre: in questi giorni abbiamo l’opportunità di osservare lo sciame meteorico delle Tauridi. Il radiante, come comprensibile dal nome dello sciame, proviene dalla costellazione del Toro ed è generato dal passaggio attraverso i residui della disintegrazione cometa Encke. Le meteore, delle dimensioni di sassi o poco più, si disintegreranno attraversando la nostra atmosfera alla velocità di 30 ...