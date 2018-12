Cop24 | perché la Conferenza internazionale sul clima è stata una grande delusione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Dopo due settimane di trattative, lasuldi Katowice si è conclusa con il solito ritardo e le solite litigate impreviste (questa volta Brasile e Turchia), ma dopo negoziati iniziati all’indomani della Cop21 e accompagnati di recente da un crescente senso di urgenza e da evidenze scientifiche ed empiriche schiaccianti.Sulla carta il risultato sarebbe dovuto essere un set tecnico e complesso ma condiviso di regole concrete su come attuare l’accordo di Parigi e la revisione al rialzo entro il 2020 degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto degli 1,5 gradi. Ma questa Cop èuna: non c’è analisi scientifica o pressione cittadina che convinca davvero i governi a fare il salto necessario. C’è un abbaglio totale nella valutazione dell’importanza – e quindi della capacità di ...