Trento Modena | risultato live 0-0 | streaming video Rai | in campo | si comincia!

Superlega : Lube in anticipo - big match Trento-Modena : Julio Velasco, Allenatore Azimut Leo Shoes Modena,- ' Giocare contro i Campioni del Mondo? Non mi fa nessun effetto particolare. Sappiamo che con Trento sarà una partita molto difficile, loro sono ...

Pallavolo – Coach Velasco carica Modena : “Trento? I Campioni del Mondo non ci fanno alcun effetto” : L’allenatore di Modena, Julio Velasco, ha caricato i suoi in vista della sfida contro Trento, Campione del Mondo in carica L’Head Coach di Modena Volley Julio Velasco ha parlato così della gara di domenica che vedrà di fronte Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena Volley: “giocare contro i Campioni del Mondo? Non mi fa nessun effetto particolare. Sappiamo che con Trento sarà una partita difficile – ha spiegato ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima giornata. Perugia e Modena - prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale : Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda ...

Volley - SuperLega : ottava giornata. Modena-Civitanova - chi è l’anti Perugia? Block Devils facili - spicca Trento-Verona : La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di Volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : settima giornata. Perugia batte Modena e va in fuga! Vincono Civitanova e Trento : Perugia tenta la fuga dopo sette giornate di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Modena per 3-1 nel big match che segna il giro di boa del girone d’andata e ora possono già vantare quattro punti di vantaggio sui Canarini che si sono dovuti arrendere al PalaBarton: lo scontro diretto è stato estremamente combattuto nei primi tre parziali dove le due squadre si sono sostanzialmente ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quinta giornata. Perugia e Modena volano con Leon e Zaytsev - Civitanova-Trento 3-2 : Oggi pomeriggio si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Siamo nel bel mezzo di un tour de force visto che si è giocato giovedì e poi le squadre torneranno in campo tra tre giorni per un nuovo turno infrasettimanale. Perugia si conferma al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Modena, spettacolo nel big match tra Civitanova e Trento dove non sono ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia - Monza vola : Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30 - Modena si salva : Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio dell'...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff. Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro ...

Civitanova - Perugia - Trento e Modena È sfida a quattro per il tricolore : Vanni Zagnoli «E adesso sotto con i club, che cominciano a rompere». Frase di Ivan Zaytsev, la sera dell'eliminazione dell'Italia dal mondiale di pallavolo, chiuso al 5° posto. Intendeva che il volley ...