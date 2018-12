Terremoto | forte scossa in Indonesia MAPPE e DATI

Terremoto - forte scossa in Cina : Un Terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la contea di Xingwen nella città di Yibin, provincia di Sichuan alle 12:46 pm di domenica (ora di Pechino), secondo il China Earthquake Networks Center...

Terremoto Madonie - esattamente 200 anni fa la scossa più forte della zona : Le Madonie non sono tra le zone a maggior rischio sismico della Sicilia ma tuttavia il territorio è stato soggetto a sismi di media potenza nel corso dei secoli. Spesso ha risentito di terremoti con epicentri in aree confinanti (Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando) e nel Mar Tirreno, ma senza danni rilevanti. L’evento di maggior importanza risale al 1818, esattamente 200 anni fa, quando si sviluppò uno sciame sismico che perdurò per ben sei mesi, ...

Terremoto in Sicilia - 3 scosse a Gangi : la più forte di magnitudo 3.5 - gente in strada : Tre scosse di Terremoto, tutte con epicentro a Gangi, nel Palermitano, sono state distintamente avvertite dalla popolazione. La più forte alle 5 di giovedì mattina con magnitudo 3.5. Quella precedente, registrata dia sismografi nella serata di mercoledì, è stata di magnitudo 3, quella successiva di magnitudo 2.7.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Giappone : al momento nessun allarme tsunami : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni e non è stato diramato alcun allarme tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: al momento nessun allarme tsunami sembra essere il primo su Meteo Web.

Cinque scosse di Terremoto tra Calabria e il Messinese - la più forte di magnitudo 3.4 : Una scossa di magnitudo 3.4 e altre quattro lievi scosse si sono registrate tra la Sicilia e la Calabria. A rilevarle l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La pi forte appunto di ...

Forte boato avvertito a nord di Roma : paura a Civitavecchia. Nessun Terremoto rilevato. : Un nuovo boato è stato avvertito poco fa nel Lazio, questa volta in particolare nell'area a nord della capitale (dopo l'evento di pochi giorni fa). Numerose segnalazioni stanno giungendo in...

Terremoto - forte scossa in Cile : epicentro nella costa [MAPPE e DATI] :

Terremoto in provincia dell'Aquila - due scosse : la più forte di magnitudo 3.1 : L'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia oggi ha registrato due scosse di Terremoto in provincia dell'Aquila, la più forte di magnitudo 3.1.

Terremoto Alaska - le spaventose testimonianze dei residenti e l'avviso degli esperti : "Aspettatevi un altro forte sisma entro 1-2 anni" [FOTO e VIDEO] :

Mar Adriatico : forte scossa di Terremoto a gran profondita' - avvertita tra Abruzzo - Molise e Puglia (30 novembre 2018) : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 30 novembre 2018, esattamente alle 19.07, nel mar Adriatico meridionale a largo di Molise e Puglia. Stando ai dati giunti dai sismografi del...

Terremoto - forte scossa vicino Baghdad : oltre 360 feriti : Un Terremoto di 6,4 gradi di magnitudo ha colpito questa sera l’ovest dell’Iran, nella provincia di Kermanshah, secondo quanto riferisce l’agenzia iraniana Irna. La scossa e’ avvenuta alle 20.07 locali (le 17.37 in Italia) ed e’ stata avvertita anche nelle province di Ilam e Kurdistan, verso il confine con l’Iraq, provocando panico tra la popolazione. Sono circa 360 i feriti causati dal sisma, come riferiscono ...