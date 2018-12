Mondo del calcio e Lazio in lutto | è morto Felice Pulici

Coppa del Mondo Sci - Hirscher mostruoso in Alta Badia. De Aliprandini - rimonta super : Fenomenale l'austriaco sulla pista tirolese: De Aliprandini rimonta ventuno posizioni

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani quarto nell’omnium a metà gara : Terza ed ultima giornata di gare nel Velodromo olimpico di Londra per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Appuntamento importante per Elia Viviani che entra in scena nell’omnium, specialità nella quale è campione a Cinque Cerchi in carica. Il velocista nativo di Isola della Scala ha iniziato al meglio la giornata con la vittoria nello scratch, ma poi ha deluso nella Tempo Race, chiudendo solo ottavo. A metà gara il ...

Perché siamo precipitati nel peggior Mondo del lavoro possibile : "Guardi, faccio mia l'immagine della sabbia nel motore", aggiunge Colli-Lanzi: "Qui stanno facendo grippare il motore dell'economia. Già il paese è debole e il pil è in calo, introdurre norme di ...

Biathlon - Coppa del Mondo donne : la Wierer trascina l'Italia nella staffetta : Straordinaria la prova di Wierer, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto guadagnando oltre un minuto su tutte le ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : ennesima tripletta tedesca con Friedrich che supera Lochner e Walther : Va all’equipaggio di Francesco Friedrich la seconda gara della tappa di Winterberg, in Germania, per la Coppa del Mondo di bob a 3 2018/19. Come ieri è ancora tripletta per i padroni di casa con il team composto da Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis che chiude con il tempo complessivo di 1:48.57 (4 centesimi meno del tempo che ieri ha regalato la vittoria a Nico Walther) con 36 centesimi sui connazionali Johannes ...

La leader della classica generale di Coppa del Mondo dimostra di essere la numero uno del Biathlon mondiale al momento e non solo annulla il gap grazie al 100% al tiro e a un range time da brivido

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher torna in vetta! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Coppa del Mondo : ltalia domina la 4x6 donne : ... in Austria: le azzurre vincono la staffetta 4x6 km ed è il secondo successo stagionale per Dorothea Wierer, prima nella Sprint e leader di Coppa del Mondo. Il quartetto composto da Lisa Vittozzi, ...

30 regali di Natale 2018 per amanti del Mondo Disney : Il trolley per viaggiare con le principesse Il regalo perfetto per coloro che vogliono portare il loro amore per la Disney in giro per il mondo è senza dubbio questo trolley delle principesse , dal ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katharina Althaus domina in Francia davanti a Lundby e Takanashi. 12ma Lara Malsiner : Katharina Althaus non si ferma più e vince la seconda gara in due giorni (la terza di fila in stagione) a Premanon, in Francia, in occasione della seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile. La tedesca si conferma in grandissima condizione e domina grazie ad un secondo Salto sensazionale in cui ha scavato un gap abissale nei confronti delle avversarie. Althaus, che aveva chiuso in vetta la prima serie con 2 punti di margine su ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Evgenij Belov vince la 15 km - ottimo settimo posto per Francesco De Fabiani : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. A Davos si disputano la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile. Sarà una mattina di speranze per la spedizione italiana, soprattutto al maschile, con Francesco De Fabiani che punta ad arrivare verso posizioni importanti della gara. Il suo pettorale di partenza sarà il 56, mentre scieranno con il 24 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo : Elisa Brocard decima nella 10 km a tecnica libera di Davos : Sci di fondo, Coppa del mondo: la vittoria nella 10 km a tecnica libera è andata alla Therese Johaug, decima la Brocard Elisa Brocard a 34 anni ottiene il miglior risultato di carriera in una gara individuale di Coppa del mondo. A Davos nella 10 km a tecnica libera l’azzurra si classifica al decimo posto, centrando così la top ten e togliendosi anche la soddisfazione di vedere per qualche minuto il proprio nome in cima a tutte, ...