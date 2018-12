Gioia di vivere | come arrivarci

ideegreen

(Di domenica 16 dicembre 2018)Ladinon la si può fingere, non la si può comprare, la si può perdere, e purtroppo accade spesso, ma la si può anche conquistare. Siete pronti? In questo articolo non mi aspetto di svelare chissà quale segreto della felicità. Ladiè diversa dalla felicità, è una sensazione più duratura e, forse anche per questo, più difficile da fare propria. Con qualche trucco, un consiglio, il cibo giusto e un sano stile di vita, vedrete che è tutto più semplice, essenziale per provare ladiè anche la buona compagnia, di amici e famigliari, e anche di animali.(altro…)diIdee Green.