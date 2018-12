Flavio Insinna piange a Domenica In ricordando Fabrizio Frizzi con Mara Venier

ilnotiziangolo

: RT @Viperissima_: Dopo il fuorionda di Striscia, non riesco più a farmi stare simpatico Flavio Insinna. Sorry! #domenicain - mikela712 : RT @Viperissima_: Dopo il fuorionda di Striscia, non riesco più a farmi stare simpatico Flavio Insinna. Sorry! #domenicain - Mafia_Capitale : Mara Venier e Flavio Insinna scoppiano a piangere a Domenica In: ecco il motivo - KontroKulturaa : Mara Venier e Flavio Insinna scoppiano a piangere a Domenica In: ecco il motivo - -

(Di domenica 16 dicembre 2018)torna aIn per una puntata speciale dedicata allatona Telethon e senza la concorrenza di Barbara d’Urso eLive. Ospite in studio è. Il conduttore ha preso il posto ditra mille polemiche ma oggi in studio parla di accuse e di giudizi forti ed esagerati nei suoi confronti ma, soprattutto, di aver preso la notizia davvero come uno shock quando i vertici Rai glielo hanno proposto.LE LACRIME DIIn ha parlato della sua carriera, dagli inizi a teatro e dell’arrivo in tv e in Rai ma il momento più toccante è stato quello legato ae al suo ricordo. Il conduttore è contento di aver preso il suo posto ma non ha mai avuto la pretesa di diventare come lui o come Carlo Conti ma si limita ad essere quello che è sempre stato. La morte diè stato un fulmine a ...