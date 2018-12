Camerino | Università | incontro su ' Scienza a Fumetti '

Camerino - Università : il 18 ottobre conferimento dei SAS Awards 2017 : Salvatore Settis, Accademico dei Lincei il SAS Distinguished AWARD 2017 per il loro contributo all'avanzamento della scienza e della società. L'incontro, che si terrà presso la sala convegni del ...

Gli sciacalli del terremoto : caporalato e sfruttamento nella ricostruzione dell’Università di Camerino : Operai in nero, lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, caporalato e sfruttamento della manodopera senza le minime condizioni di sicurezza sul lavoro: così in uno dei cantieri più importanti della ricostruzione post terremoto - quello di uno studentato dell'Università di Camerino, un'opera da quasi 10 milioni di euro - alcuni imprenditori senza scrupoli hanno speculato, in un ginepraio di appalti e subappalti, sulla pelle dei ...