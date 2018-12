sportfair

: 'Bastardi, merde', la gaffe dei tifosi granata: inveiscono contro un pullman, ma è quello del Toro [VIDEO] - Sport_Fair : 'Bastardi, merde', la gaffe dei tifosi granata: inveiscono contro un pullman, ma è quello del Toro [VIDEO] - Ugo_Marzullo : @GiovaAlbanese @junews24com La pochezza, il degenero, la maleducazione, il nontifo; papà che urla e bimbo che ripet… - wordsindisorder : @happyvniall Riassunto degli audio -vaffanculo -siete dei bastardi -merde -avevate detto diciotto mesi -irrispettosi -però vi amiamo -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Torino-Juventus, scene di ordinaria follia nel pre-partita,ilsbagliato al di fuori dello stadio Oramai sembriamo quasi rassegnati a scene di questo genere. Ise interpellati la definirebbero goliardia, normale sfottò calcistico, ma sinceramente ci sarebbe da vergognarsi. Alcunidel Torino, ieri hanno atteso ildella Juventus per riempire di insulti gli avversari, come tanti altriin tutta Italia senza eccezioni. Nel video sottostante sentirete in maniera chiara la voce di un bimbo che potrà avere 10 anni, urlare “bastardi, merde”, qualcosa di indecente. Ieri laè stata acuita da un fatto alquanto anomalo, ihanno sbagliato inveendoilche era del Torino e non della Juventus. Appena se ne sono accorti le urla sono cambiate, ma il tenore no: ...