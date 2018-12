Abusa di una ragazzina di 11 anni : 'Credevo fosse più grande'. E i giudici gli danno ragione : Una sentenza che farà discutere molto: un 25enne è stato assolto dalle accuse di stupro nei confronti di una ragazzina di appena undici anni . Il giovane, infatti, aveva sostenuto che la ragazzina ...

Lecce - Abusa della figlia per 20 anni e dall'incesto nasce una bimba : arrestato : Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver violentato per vent'anni la figlia che, a seguito degli abusi subiti, nel 2010 ha avuto una bambina. E' accaduto in un Comune in provincia di Lecce . L'...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inchiodato dal Dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

Foggia - infermiere Abusa di una paziente in ospedale : è agli arresti domiciliari : È stato fermato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente, un infermiere in servizio presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. L’interrogatorio di garanzia avanti al Gip del Tribunale di Foggia Carmen Corvino ha confermato la misura degli arresti domiciliari. L’uomo, 50 anni, è stato licenziato dopo un periodo di sospensione ...

Sbarcate nella notte a Pozzallo 264 persone torturate e Abusate nei lager libici. Anche una bimba di 15 giorni nata in un hangar : I migranti sbarcati la notte scorsa a #Pozzallo sono 264 (184 uomini, 43 donne e 37 minorenni) persone partite da Misurata Libia il 22/11, compresa "una bimba di 15 giorni nata in un hangar senza assistenza medica" e Anche "233 eritrei" che "per 1-2 anni" sono stati tenuti "nelle prigioni dei trafficanti" sono "sopravvissuti a torture, abusi, malnutrizione" con un "riscatto pagato più volte".Lo scrive Unchr Italia sul proprio profilo ...

'Abusa di una 15enne alla fermata del bus' : caccia all'uomo a Firenze : 'Hanno molestato mia figlia di 15 anni '. Così, una madre a Firenze ha denunciato ai carabinieri i presunti abusi subiti dalla ragazzina a una fermata dell'autobus. I militari indagano per violenza ...

Brescia - spacciatore Abusa di una sua cliente : arrestato : La polizia di Brescia ha arrestato uno spacciatore tunisino di 46 anni per violenza sessuale ai danni di una 25enne. La giovane si era recata in uno stabile abbandonato per comprare eroina. Dopo l'...

Como - Abusa di una 16enne durante una festa - arrestato un marocchino di 22 anni : Un 22enne marocchino è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 16enne durante una festa avvenuta nello scorso mese di giugno, in provincia di Como. La ragazza, ...

Abusa di una 16enne a una festa - preso : ANSA, - COMO, 3 NOV - Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Como per violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 16 anni. Il fatto contestato risale al mese di giugno, e ...

'Abusarono di una ragazza in Trebbia' - due amici finiscono in carcere per quattro anni : Frana un tratto della Statale 45, voragine nell'asfalto 3 Perde il controllo dell'auto e finisce con le ruote all'aria 4 Perseguita moglie e figlia per sedici anni, scatta il divieto di avvicinamento ...

Due bambini di 7 anni Abusano di una compagna di 6 : “Lo abbiamo visto fare nei film porno” : Due bambini di 7 anni hanno abusato sessualmente di una compagna di 6 anni dopo aver visto un video porno sul proprio smartphone. È successo nel parco giochi di una scuola luterana dell'Australia del Sud. L'accusa degli esperti: "La scuola doveva intervenire invece di minimizzare l'accaduto". La bambina ha lasciato l'istituto mentre gli aggressori sono tornati tra i banchi.Continua a leggere

Bambini di 7 anni Abusano di una compagna di 6 : avevano visto film porno sui cellulari : Solo ora le acque si sono mosse e la polizia ha deciso di aprire un'inchiesta sull'inquietante episodio avvenuto a metà dell'anno scorso nel parco giochi di una scuola luterana nel sud dell'Australia, ...

Australia - Abusa di una bimba per 30 volte e la filma : giudice accusa malore in aula : Immagini raccapriccianti, orribili, quelle proiettate di recente durante un processo a Brisbane, in Australia. I video trasmessi vedono protagonista l'imputato, un uomo che ha stuprato [VIDEO] per 30 volte una bimba di 2 anni, figlia della campagna. Davanti a quelle scene agghiaccianti, il magistrato Leann Clare ha accusato un malore ed ha deciso di sospendere l'udienza. Rinviata, dunque, la condanna di Jason Daron Mizner, 44enne che ha abusato ...