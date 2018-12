Una coppia adotta un gatto | ma trova una sorpresa quando arriva a casa

Francesco Monte e Giulia Salemi sono Una coppia - “la favola continua” : Francesco Monte e Giulia Salemi hanno ricevuto pesanti critiche durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip 3. Tanto che il pubblico ha deciso di vendicarsi contro la figlia di Fariba Tehrani non appena ne ha avuto la possibilità, facendola uscire con il televoto. Così traspare dai social, sempre impietosi nei confronti di Silvia e non solo per il suo flirt con Francesco Monte. Ospiti di Verissimo, i due ex concorrenti hanno svelato ...

Giulia Salemi : "Io e Monte siamo Una coppia". E scatta il bacio social. : La coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte fa sul serio. La simpatia che tra i due è nata nella casa del Grande Fratello Vip, continua lontano dalle telecamere di Mediaset. La love story è ...

Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip : «Siamo Una coppia - la favola continua» : 'Con Giulia non è più un'amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa', Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la loro partecipazione al Grande ...

Anticipazioni Verissimo - Francesco Monte e Giulia Salemi annunciano : 'Siamo Una coppia' : È da poco finito il Grande Fratello con la vittoria di Walter Nudo: è stato il GFVip delle storie d'amore mai sbocciate, della complicità che non è mai sfociata in una vera e propria relazione, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ad oggi sono ancora una coppia stabile. Eppure, inaspettatamente, Francesco Monte ha rilasciato delle dichiarazioni nello studio di Silvia Toffanin che fanno ...

Francesco Monte e Giulia a Verissimo : “Siamo Una coppia - la favola continua” : Francesco Monte e Giulia Salemi a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip Continua la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip. I due sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato come sta andando avanti il rapporto. L’italo-persiana ci ha tenuto a precisare che ormai forma una coppia con l’ex […] L'articolo Francesco Monte e Giulia a Verissimo: “Siamo una coppia, la favola ...

Verissimo – Giulia Salemi e Francesco Monte sono Una coppia : i particolari dei primi momenti passati insieme senza telecamere : Giulia Salemi e Francesco Monte insieme a ‘Verissimo’: i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si definiscono coppia nel programma di Silvia Toffanin Giulia Salemi e Francesco Monte, dopo essere stati grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, parlano della loro storia d’amore a ‘Verissimo’. Davanti a Silvia Toffanin, l’italo-persiana ed il tarantino appaiono belli ed ...

Verissimo - Giulia Salemi e Francesco Monte : ‘Siamo Una coppia’ : “Siamo una coppia. La nostra favola continua”. Giulia Salemi inguaribile romantica e inguaribile ottimista si confessa nella puntata di Verissimo in onda sabato 15 dicembre alle 16.00 su Canale 5. La influencer ospite con Francesco Monte parla del loro rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 e di come stia procedendo ora che l’esperienza televisiva si è conclusa: “Io ci ho sempre creduto. ...

Giulia Salemi - Francesco Monte a Verissimo : "Siamo Una coppia" : Giulia Salemi, ospite a Verissimo (in onda domani su Canale 5), parla a lungo del rapporto nato all’interno della casa del 'Grande Fratello Vip' con Francesco Monte: Siamo una coppia. La nostra favola continua. La showgirl confida: “Io ci ho sempre creduto. Ho rispettato i suoi tempi e ora siamo sullo stesso binario, per cui speriamo che questo treno non si fermi. Appena usciti dal Grande Fratello abbiamo passato un giorno e mezzo sempre ...

Bianca Guaccero indossa Una parrucca a Detto Fatto : scoppia la polemica sui social : Bianca Guaccero è finita nel mirino del ciclone dei mediatico per aver utilizzato una parrucca durante la puntata di Detto Fatto andata in onda giovedì 13 Dicembre. La donna da settembre è arrivata al timone del programma dedicato ai tutorial e fin ora sembra aver riscosso un grande successo da parte del pubblico. La sua non era afFatto una sfida facile da vincere, visto che molti telespettatori erano abituati a vedere entrare nelle proprie case ...

Foggia - il Comune invita Renato Curcio per "consegnargli Una targa in memoria dello zio partigiano" e scoppia la polemica - evento annullato : Era stata annunciata in un comunicato ufficiale del Comune di Orsara di Puglia poi, dopo le polemiche sollevate dalla notizia della presenza dell'ex brigatista Renato Curcio nel paese Foggiano prevista per sabato 15 dicembre, la manifestazione è stata annullata. A renderlo noto è stato oggi proprio Tommaso Lecce, il sindaco del Comune pugliese, città che diede i natali alla mamma di Renato Curcio, Jolanda."C'è stato ...

Oroscopo dell'amore e affinità di coppia del 14 dicembre : Pesci baciati dalla LUna : Eccoci con un altro appuntamento con l'Oroscopo dell'amore per la giornata di giovedì 14 dicembre. Come va l'affinità di coppia per i segni dello Zodiaco? La Luna è entrata nei Pesci e illumina con la sua luce meditativa tutti gli affetti. Se da un lato la sfera emotiva è influenzata dalla sensibilità, si riscontra in ciascun segno zodiacale una predisposizione a porsi degli interrogativi sulla propria storia d'amore. Rivelare i propri ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - nessUna crisi/ Vacanze romane per la coppia : Briatore lontano : nessuna crisi tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi: Vacanze romane per la coppia dopo il soggiorno di lei in Kenya con Briatore e il figlio.

Champions - l'Italia tenta il poker! Ronaldo non ha Una coppia di gol : Tutto lo stupore di CR7 dopo un tentativo fallito contro lo United. Nell'ultimo turno dei gironi di Champions l'Italia cerca il poker per gli ottavi 4 LE ITALIANE in corsa per gli ottavi di Champions. ...

Giulia De Lellis per Una foto scoppia la bufera sui social : Giulia De Lellis è finita nel mirino dei suoi stessi follower. La fashion blogger ha pubblicato tre scatti simili sul suo seguitissimo profilo Instagram, ma non tutti i suoi fan hanno gradito. L’ex gieffina ha postato delle immagini che la ritraggono – in quello che sembra essere il bagno di un locale – insieme al suo nuovo fidanzato, Irama, e altri due ragazzi. Il cantante fuma, beve una birra e fa mostra il dito medio. “Eri meglio ...