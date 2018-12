Temperature “polari” in Trentino Alto Adige | fino a -21°C sui rilievi

meteoweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018) Cielo sereno egelide oggi in: la colonnina di mercurio è scesaa -ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Alta Val d’Isarco nella zona di Vipiteno. Al di sopra dei 3.000 metri lehanno raggiunto i -20°C. Il centro abitato che ha fatto registrare la temperatura minima più bassa è stato Monguelfo, in Val Pusteria, con -17°C. A Brunico si rilevano -12°C, a Vipiteno -8°C, a Merano -7°C, a Bolzano -3°C e -7°C a Trento/Roncafort. Inla colonnina di mercurio segna -5°C a Rovereto, -8°C a Pergine Valsugana, Cavalese e Tione, -4°C ad Arco.Chiuso il passo Pennes per motivi di sicurezza; chiusialla primavera i passi Stelvio, Rombo e Stalle.L'articolo“polari” ina -suiMeteo Web.