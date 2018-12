Manovra - stallo su quota100-reddito. Lite Lega-M5s sull'ecotassa : Di nuovo alta tensione tra Matteo Salvini e Luigi di Maio. Senza un nuovo passo indietro su pensioni e reddito trovare ancora cinque miliardi di euro, tanti ne servono per evitare la procedura...

Conte : stallo su Manovra ? Mio è silenzio operoso : 'Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso', dice il premier Giuseppe Conte sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. 'Siamo per l'accordo con la Ue, lavoriamo al calo ...

Conte : “Stallo sulla Manovra ? Il mio è un silenzio operoso”. Tria : “Necessari atti concreti” : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Manovra - stallo in commissione. Stop ai furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...