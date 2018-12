Manovra | domani vertice a Palazzo Chigi Conte-Di Maio-Salvini-Tria

Manovra : domani vertice governo. Su ecotassa no braccio di ferro : domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla Manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è nessun braccio di ...

Manovra : Conte riferisce in Parlamento - domani il vertice con Juncker : Continua la trattativa Roma-Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Lega e M5s confermano, comunque, i due provvedimenti cardini: quota 100 e Reddito di cittadinanza -

Domani la Manovra al Senato per le modifiche : Approvata ieri alla Camera, passa adesso all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove sarà modificata nel tentativo, del governo, di evitare la procedura d'infrazione. 'Cambierà molto', ha detto il ...

Domani la Manovra torna al Senato : Ottenuto il via libera della Camera il testo dovrà essere modificato per evitare la procedura di infrazione dell'Ue sui conti pubblici -

Manovra - c'è il sì alla fiducia : entro domani il via libera alla Camera : Il governo ha incassato la fiducia dell'Aula della Camera sulla Manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. entro domani è atteso il via libera finale di Montecitorio, per poi passare il testo all'esame ...

Manovra - domani il voto di fiducia - ma per l'esito finale servirà anche sabato : Il governo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sulla Manovra. Subito dopo l'Aula è stata sospesa per la convocazione della ...

Manovra - da domani voto fiducia a Camera : 19.52 Il voto di fiducia alla Manovra, alla Camera, partirà domani alle 17.30 con le dichiarazioni di voto. Alle 18.50 ci sarà la prima chiama. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Si prevede quindi una seduta ad oltranza, con notturna fino a mezzanotte per procedere alle votazioni degli articoli (l'art.1 alle 20.15 e gli altri a seguire) e i 297ordini del giorno. L'iter non si concluderà prima di sabato.

Camera - dibattito Manovra domani alle 8 : 22.27 La discussione sulle linee generali al ddl di Bilancio riprende domani in Aula alla Camera alle 8 con gli interventi dei 49 deputati iscritti a parlare. Oggi nell'Aula della Camera si sono tenuti gli interventi dei relatori di maggioranza e di minoranza. Il rappresentante del governo si è riservato di intervenire. Il dibattito dovrebbe concludersi domani entro le 13.30. Il governo dovrebbe presentare la fiducia sul maxi emendamento ...

Manovra - via libera in Commissione. Domani alla Camera : "D'accordo con il vice-ministro all'Economia Massimo Garavaglia - spiega - abbiamo verificato la possibilità di coprire con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico e coperte dal ...

Manovra : il testo in Aula domani sera : Tria sarà in commissione stasera per riferire sullo stato della trattativa con Bruxelles. Scontata la fiducia prevista per giovedì prossimo -

Manovra slitta : alla Camera domani sera : 11.42 Ulteriore slittamento nell'Aula della Camera dell'esame della Manovra: dai gruppi parlamentari si apprende che la discussione generale avrà inizio domani alle 20 e non alle 14 come inizialmente fissato. In Transatlantico si ipotizza che la fiducia possa essere posta giovedì mattina.