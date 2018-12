L’epatite B continua silenziosamente a diffondersi Come combatterla?

wired

(Di sabato 15 dicembre 2018) (foto: Cdc via Wikipedia) Quella dell’epatite B è un’epidemia silenziosa. Numeri alla mano, per infezioni, morti correlate, e dati di copertura vaccinale, il ritratto che oggi si potrebbe fare dell’epatite B è quello di una malattia in parte negletta, dimenticata, soprattutto nelle zone dell’Africa subsahariana, anche per l’attenzione riservata anche ad altre malattie virali, in primis dall’hiv, si racconta anche sulle pagine di Nature. Una malattia dei poveri, la chiamano gli esperti, una situazione difficile da combattere anche perché a essere silenziosa è prima di tutto l’infezione, spesso asintomatica.potremmo combattere oggi l’epatite B, a dispetto della disponibilità di un vaccino e di terapie efficaci?Epatite B, la carta d’identità Gli ultimi dati sull’epatite B resi disponibili dall’Organizzazione ...