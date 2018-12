Le primarie del PD in Sicilia sono finite prima di cominciare

Romano Prodi - la stoccata al Pd : 'Non so se voterò alle primarie del partito' : L'ultima stoccata al Pd arriva da Romano Prodi : 'Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica...'. Insomma, la sua presenza alle primarie del Partito democratico è tutt'altro che scontata: 'Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei ...

Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie per candidarsi alle primarie del PD : I deputati del PD Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie, da consegnarsi entro mercoledì sera, per candidarsi alle primarie del Partito Democratico. Per farlo bisogna infatti presentare le firme di almeno il 10 per cento dei

Pd - caos in Sicilia : primarie con Farone unico candidato. Piccione si ritira : “Elezioni fondative del partito di Renzi” : Gli elettori del partito democratico in Sicilia potranno votare un unico candidato alla segreteria del Pd: il renziano Davide Faraone. Sull’isola, tanto per cambiare, il partito è precipitato nel caos nelle ultime ore con il ritiro dell’altra pretendente alla segreteria regionale: Teresa Piccione, esponente dell’area che fa capo a Nicola Zingaretti, ma appoggiata anche da Enrico Franceschini e Andrea Orlando. Il ritiro di ...

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella redazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le primarie del Pd a Matteo Salvini e ... : Le primarie - ha spiegato Maria Elena Boschi durante il forum nella redazione di Leggo - possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono ...

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella redazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le primarie del Pd a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza dimenticare Virginia Raggi : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Cesare Damiano ritira la sua candidatura alle primarie del Pd : sosterrà Nicola Zingaretti : Cesare Damiano ha deciso di rinunciare alla sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, optando per un sostegno al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Io faccio un passo indietro di responsabilità e anche una scelta di unità. La mia area vuole mettere a disposizione della battaglia congressuale l’attenzione allo sviluppo, al lavoro, allo stato sociale, all’eguaglianza".Continua a leggere

L’Aventino delle donne Pd e il rischio boomerang di quel “fatevi le primarie” : Roma. “fatevi da soli il congresso”, visto che siete maschilisti. L’urlo-provocazione di una parte delle donne Pd, quelle dell’associazione #Towanda Dem, con tanto di raccolta firme (cinquecento) e l’ex ministro Valeria Fedeli alla testa della ribellione, risuona alla vigilia della scadenza per la p

Maria Elena Boschi - il piano del 'giglio magico toscano' : candidata alle primarie del Pd : Certo, se Maria Elena accettasse, il suo sarebbe un tradimento nei confronti dell'uomo che l'ha fatta arrivare ai vertici della politica italiana. Ma chissà che lei non si faccia lusingare da una ...

Marco Minniti si ritira da primarie Pd - Renzi : 'Penso al Paese'/ Delrio : 'Lavoriamo tutti per l'unità' - IlSussidiario.net : Marco Minniti si ritira dalle primarie 'per salvare il Pd'. Ultime notizie, Renzi accelera sul partito: Ricci, 'no alla scissione'.

Anche ai "dem" ormai è chiaro : le primarie sono un bluff - ora è tempo del partito di Renzi : Minniti deluso svela il bluff dei Renziani mentre Zingaretti, costretto a lasciare la sua proverbiale bonarietà che voleva...